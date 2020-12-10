17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дайвер нашел на дне озера кольцо с бриллиантом за 5000 долларов
Владельцы потеряли его пять лет назад.
Дайвер и блогер с ником Merman Mike занимается тем, что ныряет с аквалангом в озерах и реках вокруг города Сакраменто в Калифорнии в поисках потерянных сокровищ. Попутно Майк также собирает под водой различный мусор.
В начале декабря у Майка появилась работа — исследовать и очистить небольшое частное озеро. Погружение дайвер снимал на видео, которое позже опубликовал на своем
За пять часов, проведенных под водой с аквалангом и металлоискателем, Майк обнаружил на дне озера много интересного, например, мячики для гольфа и неработающие Apple Watch. Но главным сокровищем, которое ему удалось найти под водой, стало золотое обручальное кольцо с бриллиантом стоимостью пять тысяч долларов, которое утонуло в озере почти пять лет назад.
Майк отметил, что вернул находку владелице, а за свою работу получил щедрое вознаграждение.