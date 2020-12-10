19:05 (мск), источник: Интерфакс
РФПИ поставит в Аргентину 10 млн доз вакцины «Спутник V»
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передаст 10 млн доз вакцины «Спутник V» в Аргентину, говорится в сообщении в
Контракт на отправку такого количества доз вакцины подписали РФПИ и правительство Аргентины.
«Мы подписали контракт с Российским фондом прямых инвестиций, который гарантирует поставку вакцины для Аргентины», — заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.
Он объявил, что до конца года можно будет привить 300 тысяч человек и еще 10 млн — в период
Издание отмечает, что в ноябре президент Аргентины заявил о соглашении на приобретение 25 млн доз вакцин (то есть для 12,5 млн человек), которые поступят в страну в