Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Кремле рассказали о здоровье Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полной чушью слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Фоторепортажи
12«Высокая вода» в Венеции
18Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова
19:05 (мск), источник: Интерфакс

РФПИ поставит в Аргентину 10 млн доз вакцины «Спутник V»

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передаст 10 млн доз вакцины «Спутник V» в Аргентину, говорится в сообщении в твиттер-аккаунте российской вакцины в четверг.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
20:09 (мск)Смертность от коронавируса в октябре увеличилась вдвое
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Контракт на отправку такого количества доз вакцины подписали РФПИ и правительство Аргентины.

«Мы подписали контракт с Российским фондом прямых инвестиций, который гарантирует поставку вакцины для Аргентины», — заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Он объявил, что до конца года можно будет привить 300 тысяч человек и еще 10 млн — в период января-февраля. Его слова приводит сайт аргентинского издания Clarin.

Издание отмечает, что в ноябре президент Аргентины заявил о соглашении на приобретение 25 млн доз вакцин (то есть для 12,5 млн человек), которые поступят в страну в январе-феврале, и в первую очередь будут распространяться среди групп риска -работников здравоохранения, системы безопасности, старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями.

 На финской АЭС из-за нештатной ситуации повысилась радиация
Кабмин обсуждает ограничение цен с производителями сахара и подсолнечного масла
США ввели санкции против фонда Кадырова и клуба «Ахмат»
Сбербанк рассказал о новой схеме кражи денег с карт
Голикова уточнила правила употребления алкоголя при вакцинации
Временное укрепление: что будет с рублем в конце года
«Это неизбежно»: почему умирают испытатели вакцин от COVID-19
Дайвер нашел на дне озера кольцо с бриллиантом за 5000 долларов
«КамАЗ» представил городской электромобиль «Кама-1»
Авто
Какие машины меньше всего теряют в цене: 18 примеров Стало известно, какие автомобили спустя 5 лет после покупки можно выгодно продать в России
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Новый закон: 1 января 2021 коснется всех водителей
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Российские звезды и их сыновья в одном возрасте
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь