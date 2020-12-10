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19:23 (мск), источник: РИА Новости

Голикова уточнила правила по употреблению алкоголя при вакцинации

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Запрета на употребление алкоголя при вакцинации от коронавируса нет, речь идет об ограничении его употребления и лекарственных препаратов, воздействующих на иммунную систему, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Источник: РИА Новости
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«Я бы призвала наших коллег очень внимательно прислушиваться к той информации, официальной информации, которую мы даем и суть которой сводилась не к запрету, подчеркиваю, не к запрету, а к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему», — сказала Голикова на брифинге в четверг.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова посоветовала россиянам, которые сделают себе прививку от коронавируса, не употреблять алкоголь за три дня до этого и в течение трех дней после.

«Я рекомендовала бы нашим гражданам, которые добровольно принимают решение о вакцинации, ну, в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя. Это важно для формирования как раз того иммунитета, который мы все ждем», — сказала она на брифинге.

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