13:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Чихающая бабушка стала героиней нового граффити Бэнкси
Героиней нового граффити британского уличного художника Бэнкси стала чихающая бабушка. Изображение опубликовано на его странице в социальной сети Instagram.
Творение получило название Aachoo!! («Апчхи!»). Изображенная женщина в юбке, платке и с платком в руке чихает так сильно, что у нее падают сумочка и клюка, и вылетает вставная челюсть. Граффити нарисовано на стене дома в начале улицы Вейл с одним из самых крутых подъемов в стране в 22 градуса,
Как сообщает BBC News, граффити выполнено в Бристоле. Изображение покрыто специальным прозрачным пластиковым щитом для защиты от порчи и уничтожения. Местный житель Дейл Комли рассказал, что рано утром в четверг, 10 декабря, видел «крупного парня в высокой куртке», которого он принял за Бэнкси. Произведение искусства привлекло большое внимание горожан.
В октябре картину Бэнкси «Покажи мне Моне» продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне почти за 7,6 миллиона фунтов стерлингов (9,8 миллиона долларов). По данным Sotheby’s торги длились около восьми минут. Картину приобрел азиатский инвестор.
Бэнкси — один из самых известных уличных художников. В своих работах он обращает внимание на важные