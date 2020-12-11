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10:55 (мск), источник: РИА Новости

В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россиянам следует проверять сведения о страховом стаже, заработке и взносах, чтобы быть уверенными в корректном размере пенсии, рассказали РИА Новости в Пенсионном Фонде.

Источник: РИА Новости

Любой человек может в удобное время заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал госуслуг или «личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР. Ее также можно получить лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ по предварительной записи.

Если человек найдет в индивидуальном лицевом счете ошибки, следует подать заявление на портале госуслуг об исправлении указанных сведений и прикрепить подтверждающие документы. Территориальный орган ПФР рассмотрит их, а при необходимости сможет провести дополнительную проверку.

Изменения вносятся в лицевой счет по результатам такой проверки.

В ПФР также отметили, что с 2021 года будут информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счета, накопленного стажа, предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Сведения будут направляться в личный кабинет на портале Госуслуг. Информировать планируют один раз в три года.

В ПФР также напомнили, что с 2020 года в России начался переход на электронные трудовые книжки. Он является добровольным, но для тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году, бумажные трудовые заводить уже не будут. Сейчас в электронные трудовые вносятся сведения о трудовой деятельности за период с 1 января 2020 года.

При этом на рассмотрении в Госдуме находится проект закона о внесении в электронную трудовую данных за периоды до 31 декабря 2010 года по желанию самого гражданина.

В случае его принятия можно будет прийти в ближайшее отделение ПФР, заполнить заявление и предоставить бумажную трудовую книжку.

Сведения о трудовой деятельности до 1 января 2020 года будут переведены в электронный вид и включены в индивидуальный лицевой счет.

В ПФР пояснили, что это предоставит гражданам более высокий уровень сохранности данных и упростит процедуру представления информации о своем трудовом стаже работодателям, центрам занятости населения и прочим организациям.

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