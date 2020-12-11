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09:36 (мск), источник: РИА Новости

В российском регионе заметили смертельно опасных пауков

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Ростовской области изменения в составе фауны привели к резкому росту численности ядовитых пауков и змей, пишут «Аргументы и факты Ростов» со ссылкой на пресс-службу Южного научного центра РАН.

Источник: AP 2020

Так, по словам кандидата биологических наук Валерия Стахеева, в регионе наблюдается прирост численности пауков-каракуртов, которые ранее встречались только на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива. Он отметил, что этот относящийся к роду черных вдов вид начал расселяться из-за потепления.

Однако специалист также указал на важность человеческого фактора, поскольку данных животных привлекают свалки и мусорные залежи, где оно может найти достаточно насекомых.

Отмечается, что каракурт может напасть на человека даже при случайном контакте. Его яд парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу, укус может привести к смерти.

Также из-за потепления в регионе отмечается повышенная активность змее, которые стали чаще заползать в жилые дома.

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