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10:47 (мск), источник: РБК

В Австралии приостановили испытания вакцины из-за ложных тестов на ВИЧ

Испытания вакцины против коронавируса, которую разрабатывают австралийский Университет Квинсленда и биотехнологическая компания CSL, остановили из-за неожиданного побочного эффекта: у нескольких испытуемых были обнаружены ложноположительные тесты на ВИЧ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте CSL.

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Источник: AP 2020

В документе сказано, что в реальности ни один из пациентов не заразился ВИЧ: углубленные тесты показали отсутствие в их организмах вируса иммунодефицита человека. Однако компания все же решила отказаться от второй фазы испытаний вакцины UQ-CSL v451.

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Первая фаза испытаний показала хорошие результаты и устойчивый иммунный ответ. Однако ученые отмечают, что внедрение этот типа вакцины в производство потребует пересмотра и изменения уже внедренных процедур диагностики и лечения ВИЧ.

«Для внедрения этой вакцины необходимо будет внести значительные изменения в устоявшиеся процедуры тестирования на ВИЧ в медицинских учреждениях. Поэтому CSL и австралийское правительство договорились, что разработка вакцины не будет переходить ко второй фазе испытаний», — говорится в заявлении.

Вакцина UQ-CSL v451 была среди четырех претендентов на применение в Австралии: правительство рассчитывало получить 51 млн доз и надеялось, что прививки можно будет начать с середины 2021 года, сообщает DW.

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Компания CSL переключается на производство конкурирующих препаратов. В частности, планируется выпустить дополнительные 20 млн доз вакцины, разработанной компанией AstraZeneca. Австралия также заключила соглашение с BioNTech и Pfizer на 10 млн доз их вакцины. Однако последняя еще не одобрена правительством; ожидается, что это произойдет к январю 2021 года.

По абсолютному количеству выявленных заражений Австралия занимает 97-е место в мире — более 28 тыс., 908 человек умерли (данные сайта Worldometers).

Эксперты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США рекомендовали одобрить вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Во время заседания в ее поддержку высказались 17 участников, четверо были против и один воздержался. Эксперты решили, что преимущества этой вакцины перевешивают недостатки. Член группы микробиолог Гарварда Эрик Рубин заявил, что эффективность препарата «огромна», а сама вакцина «очень сильна».

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