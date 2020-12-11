10:47 (мск), источник: РБК
В Австралии приостановили испытания вакцины из-за ложных тестов на ВИЧ
Испытания вакцины против коронавируса, которую разрабатывают австралийский Университет Квинсленда и биотехнологическая компания CSL, остановили
В документе сказано, что в реальности ни один из пациентов не заразился ВИЧ: углубленные тесты показали отсутствие в их организмах вируса иммунодефицита человека. Однако компания все же решила отказаться от второй фазы испытаний вакцины
Первая фаза испытаний показала хорошие результаты и устойчивый иммунный ответ. Однако ученые отмечают, что внедрение этот типа вакцины в производство потребует пересмотра и изменения уже внедренных процедур диагностики и лечения ВИЧ.
«Для внедрения этой вакцины необходимо будет внести значительные изменения в устоявшиеся процедуры тестирования на ВИЧ в медицинских учреждениях. Поэтому CSL и австралийское правительство договорились, что разработка вакцины не будет переходить ко второй фазе испытаний», — говорится в заявлении.
Вакцина
Компания CSL переключается на производство конкурирующих препаратов. В частности, планируется выпустить дополнительные 20 млн доз вакцины, разработанной компанией AstraZeneca. Австралия также заключила соглашение с BioNTech и Pfizer на 10 млн доз их вакцины. Однако последняя еще не одобрена правительством; ожидается, что это произойдет к январю 2021 года.
По абсолютному количеству выявленных заражений Австралия занимает 97-е место в мире — более 28 тыс., 908 человек умерли (данные сайта Worldometers).
Эксперты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США рекомендовали одобрить вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Во время заседания в ее поддержку высказались 17 участников, четверо были против и один воздержался. Эксперты решили, что преимущества этой вакцины перевешивают недостатки. Член группы микробиолог Гарварда Эрик Рубин заявил, что эффективность препарата «огромна», а сама вакцина «очень сильна».