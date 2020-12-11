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12:50 (мск), источник: ТАСС

AstraZeneca проведет исследования с НИЦ им. Гамалеи по вакцинам от COVID

В сообщении компании отмечается, что такое научное сотрудничество «имеет большое значение для повышения в будущем доступности вакцинации за счет широкого портфеля препаратов».

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 11 декабря. Фармакологическая компания AstraZeneca проведет совместное исследование с НИЦ имени Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и «Р-Фарм» по комбинации своей собственной вакцины от коронавирусной инфекции и российского препарата «Спутник V», следует из сообщения компании.

«Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований в сотрудничестве с НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и “Р-Фарм” по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и вакцины “Спутник V”, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что научное сотрудничество AstraZeneca и НИЦ имени Гамалеи «имеет большое значение не только для изучения потенциала комбинированного применения вакцин и оценки их синергизма в отношении иммунного ответа, но и для повышения в будущем доступности вакцинации за счет широкого портфеля препаратов».

«В настоящее время AstraZeneca изучает возможности комбинации разных аденовирусных векторных вакцин», — указывают в компании.

В свою очередь в РФПИ сообщили, что клинические испытания комбинации вакцины AstraZeneca в сочетании с аденовирусным вектором человека типа Ad26 «Спутник V» начнутся до конца этого года.

«Этот уникальный пример сотрудничества ученых из разных стран в совместной борьбе с коронавирусом сыграет решающую роль в достижении окончательной победы над пандемией во всем мире. Решение AstraZeneca провести клинические испытания с использованием одного из двух векторов Sputnik V для повышения эффективности собственной вакцины является важным шагом на пути к объединению усилий в борьбе с пандемией. Мы приветствуем начало этого нового этапа сотрудничества между производителями вакцин. Мы полны решимости развивать это партнерство в будущем и начать совместное производство после того, как новая вакцина продемонстрирует свою эффективность в ходе клинических испытаний. Мы надеемся, что другие производители вакцин последуют нашему примеру», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина AstraZeneca.

Опубликованные в конце ноября предварительные результаты клинических исследований, проведенные на 20 тыс. добровольцах из Великобритании и Бразилии, показывают, что средняя эффективность вакцины AstraZeneca составляет 70%. В ходе испытаний было выявлено, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при повторной инъекции, — увеличенную дозу препарата.

Плюсами вакцины разработчики называют ее эффективность, отсутствие случаев госпитализации участников исследования или развития у них тяжелых форм заболевания, а также отсутствие необходимости транспортировать и хранить ее при очень низких температурах. По информации AstraZeneca, препарат можно держать в обычном холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию до полугода.

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