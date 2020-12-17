00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 17 декабря
Полет братьев Райт, первая серия «Симпсонов» и другие события, которые произошли в этот день.
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Ежегодно 17 декабря в России отмечается памятный день — День Ракетных войск стратегического назначения, установленный Указом Президента России № 549 от 31 мая 2006 года.
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) были созданы 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР. Впервые в качестве профессионального праздника День РВСН был установлен в 1995 году.
Сегодня Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — отдельный род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главный компонент её стратегических ядерных сил (СЯС). РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе СЯС или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными
Также 17 декабря в России отмечается День сотрудников Государственной фельдъегерской службы. Фельдъегерь (от нем. Feldjager) — военный курьер по доставке важнейших государственных документов.
Одним из первых Указов императора Павла I после восхождения его на российский престол в ноябре 1796 года был Указ об учреждении в России Фельдъегерского корпуса, изданный 17 декабря 1796 года. Сегодня эта дата считается Днём образования Российской фельдъегерской связи.
Создание фельдъегерского корпуса стало одним из этапов реформы Павла I, проводимой императором в армии, аппарате государственного управления, а также и в
На протяжении последующих десятилетий службы и вплоть до наших дней фельдъегерский корпус рос, переоснащался, и ни разу со дня основания фельдъегерская служба не прекращала свою деятельность, даже во время Октябрьской революции 1917 года и Великой Отечественной войны.
17 декабря 1903 года братья Уилбур и Орвилл Райт совершили первый в мире пилотируемый полет на самолете.
Первая попытка полета была предпринята 14 декабря, тогда за штурвалом был Уилбур Райт. Но ему не повезло: самолет упал практически сразу, и через несколько дней братья предприняли вторую попытку: за штурвал сел Орвилл Райт, он смог поднять «Флайер-1» в воздух на высоту 3 метров, пролететь 36,5 метров и успешно приземлиться.
Первый полет длился 12 секунд. В течении этого дня братья поочередно поднимали самолет еще три раза. На третьей попытке им удалось преодолеть 279 метров на максимальной высоте 14 метров за 59 секунд.
17 декабря 1926 года была проведена первая всесоюзная перепись населения. Перепись населения 1926 года стала третьей всеобщей переписью, прошедшей на территории России. Первая — 1897 года — прошла в Российской империи, а вторая состоялась в 1920 году уже в РСФСР, но
Программа переписи включала 14 пунктов с подпунктами: пол, возраст, национальность, родной язык, место рождения, продолжительность проживания в месте переписи, брачное состояние, грамотность, физические недостатки, положение в занятии и отрасль труда, продолжительность безработицы и прежнее занятие (только для безработных), источник средств к существованию и даже психическое здоровье. Кроме того, в семейной карте отмечались состав семьи, продолжительность брака и условия жилья.
Полные итоги были опубликованы в 1928—1933 гг. в 56 томах. Численность населения СССР составила 147 млн. человек, населения РСФСР — 92,7 млн. человек. Доля городского населения составила 18%, сельского — 82%
14 декабря 1989 года на телеканале FOX (США) была показана первая серия мультсериала «Симпсоны».
Мультсериал в сатирическом ключе показывает жизнь семейства Симпсонов и других жителей вымышленного городка Спрингфилд, высмеивая многие клише и стереотипы, в частности — стиль жизни «среднего американца», особенности мировых культур в целом, знаменитостей и даже само телевидение и телеканал «Fox». Сериал не стесняется затрагивать такие скользкие вопросы, как политика и религия: в частности, поднимались темы однополых браков, борьбы дарвинистов и креационистов, войны в Ираке, ювенальной юстиции, политкорректности, феминизма, права граждан на оружие, легализации наркотиков
«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения; в сентябре 2020 года началась трансляция 32 сезона сериала.
17 декабря свой день рождения отмечает Милла Йовович, американская киноактриса и фотомодель.
«Звездным часом» Миллы стал выход на большие экраны фантастического боевика французского режиссера Люка Бессона «Пятый элемент», в котором компанию актрисе составил Брюс Уиллис. Еще одним основополагающим фильмом для карьеры Миллы стал триллер «Обитель зла», где она сыграла главную роль — лента пользовалась успехом у зрителей и критиков и в итоге повлекла за собой несколько продолжений.