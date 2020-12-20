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00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 20 декабря

Указ Петра I о праздновании Нового года, крупнейшая морская катастрофа в истории, легализация клонирования в Великобритании и другие события в истории, произошедшие в этот день.

Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России

С 1492 года на Руси был введен «византийский» календарь, по которому следующий год отсчитывался с 1 сентября. Однако 20 декабря 1699 года российский царь Петр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и переносе празднования начала года на 1 января. В документе царь приказывал украшать дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, а в знак веселья обязательно поздравлять друг друга. Кроме того, на Красной площади был устроен фейерверк, пушечные и ружейные салюты, а городским жителям было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов. Народные гулянья по случаю наступления нового года длились до 6 января и заканчивались крестным ходом на Иордань.

Для жителей Западного Берлина разрешен проход через Берлинскую стену

20 декабря 1963 года жителям Западного Берлина впервые было разрешено пройти через Берлинскую стену, чтобы навестить родственников, проживающих на территории ГДР. Разрешение на однодневный визит в этот день получили более 4 тысяч жителей Восточной Германии. Строительство Берлинской стены началось 13 августа 1961 года и продолжалось до 1975 года. Она представляла собой бетонные ограждения протяженностью 106 километров и высотой около 3,6 метра. Первоначально вдоль стены действовали 13 пограничных контрольно-пропускных пунктов, но к 1989 году их осталось только три. Берлинская стена пала 9 ноября 1989 года.

Источник: AP 2020

Крушение парома «Донья Пас»

В этот день в 1987 году на пути следования по маршруту Манила — Катбалоган — Таклобан, филиппинский паром «Донья Пас» в водах Табласского пролива столкнулся с танкером «Вектор». В результате столкновения из танкера вылились и загорелись нефтепродукты, огнем было охвачено море и оба судна. В результате катастрофы погибло более 4 тысяч человек. Крушение «Доньи Пас» стало самой крупной морской катастрофой в истории, произошедшей в мирное время. Спасти удалось лишь 26 человек.

Авиакатастрофа под Кали

Еще одной трагедией запомнился этот день в истории. В 1995 году в Колумбии потерпел крушение авиалайнер Boeing 757 компании American Airlines, который совершал рейс по маршруту Майами—Кали. Заходя на посадку самолет врезался в гору Эль-Делювио в 45 километрах от аэропорта Кали и разбился. Из находившихся на его борту 163 человек выжили только 4. Согласно заключению колумбийской комиссии, причиной катастрофы стали ошибки пилотов. Эта катастрофа и по сей день считается крупнейшей авиакатастрофой Колумбии.

Источник: AP 2020

Парламент Великобритании одобрил клонирование

20 декабря 2000 года палата лордов Великобритании одобрила правительственный законопроект, позволяющий использовать клонированные эмбрионы человека в медицинских целях для борьбы с тяжелыми заболеваниями: раком, лейкемией и болезнью Паркинсона. Великобритания стала первой в мире страной, где было легализовано клонирование эмбриона человека.

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