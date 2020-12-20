00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 20 декабря
Указ Петра I о праздновании Нового года, крупнейшая морская катастрофа в истории, легализация клонирования в Великобритании и другие события в истории, произошедшие в этот день.
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С 1492 года на Руси был введен «византийский» календарь, по которому следующий год отсчитывался с 1 сентября. Однако 20 декабря 1699 года российский царь Петр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и переносе празднования начала года на 1 января. В документе царь приказывал украшать дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, а в знак веселья обязательно поздравлять друг друга. Кроме того, на Красной площади был устроен фейерверк, пушечные и ружейные салюты, а городским жителям было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов. Народные гулянья по случаю наступления нового года длились до 6 января и заканчивались крестным ходом на Иордань.
20 декабря 1963 года жителям Западного Берлина впервые было разрешено пройти через Берлинскую стену, чтобы навестить родственников, проживающих на территории ГДР. Разрешение на однодневный визит в этот день получили более 4 тысяч жителей Восточной Германии. Строительство Берлинской стены началось 13 августа 1961 года и продолжалось до 1975 года. Она представляла собой бетонные ограждения протяженностью 106 километров и высотой около 3,6 метра. Первоначально вдоль стены действовали 13 пограничных
В этот день в 1987 году на пути следования по маршруту Манила — Катбалоган — Таклобан, филиппинский паром «Донья Пас» в водах Табласского пролива столкнулся с танкером «Вектор». В результате столкновения из танкера вылились и загорелись нефтепродукты, огнем было охвачено море и оба судна. В результате катастрофы погибло более 4 тысяч человек. Крушение «Доньи Пас» стало самой крупной морской катастрофой в истории, произошедшей в мирное время. Спасти удалось лишь 26 человек.
Еще одной трагедией запомнился этот день в истории. В 1995 году в Колумбии потерпел крушение авиалайнер Boeing 757 компании American Airlines, который совершал рейс по маршруту Майами—Кали. Заходя на посадку самолет врезался в гору
20 декабря 2000 года палата лордов Великобритании одобрила правительственный законопроект, позволяющий использовать клонированные эмбрионы человека в медицинских целях для борьбы с тяжелыми заболеваниями: раком, лейкемией и болезнью Паркинсона. Великобритания стала первой в мире страной, где было легализовано клонирование эмбриона человека.