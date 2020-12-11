14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Молодые вороны оказались не глупее приматов
Уже в 4 месяца они могут выполнять сложные задачи, которые под силу только взрослым шимпанзе и орангутангам.
Людям издавна известно, что вороны (Corvus corax) обладают отличными когнитивными навыками. Но то, насколько действительно развит ум этих животных, ученые еще изучают.
Исследователи из Института орнитологии и эволюционной антропологии Макса Планка в Германии изучали несколько поколений 4-месячных птенцов с помощью серии тестов, разработанных для приматов.
Птицам давали задания на ориентацию в пространстве, количественные тесты и задачи, связанные с социальным взаимодействием.
К своему удивлению ученые установили, что к четырем месяцам птенцы уже обладали социальными и другими когнитивными навыками, которые ожидаются от их взрослых сородичей возрастом не менее 16 месяцев. При этом, в этом возрасте у них еще не до конца сформировался мозг.
Фактически птицы уже могут решать задачи, которые «заставят взрослого орангутанга хорошо почесать затылок», говорится в исследовании, опубликованном в Nature.
«Поскольку социальная жизнь воронов и других врановых основана на конкуренции, все аспекты их когнитивных способностей, вероятно, были сформированы необходимостью превосходить сородичей», — предполагают исследователи в своем отчете.
Анна Лысенко