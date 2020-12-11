Поощрение за орден погибшего в Сирии десантника выплатили не военные, а политик

О том, что вдова Николая Григорова Наталья получила 125 тыс. руб. от лидера «Справедливой России» «Ъ» сообщил ее адвокат Михаил Вяткин. Он представлял интересы семьи Григоровых в суде с военными, ранее отказавшимися выплатить эту сумму за орден Мужества, которым прапорщик был награжден посмертно.
До своей командировки в Сирию гвардии прапорщик Григоров принимал участие в боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 года и в операции по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году.
В Сирии он провел ровно 101 день. 6 марта 2018 года самолет Ан-26, на борту которого находился возвращавшийся домой Николай Григоров, разбился при промежуточной посадке на авиационной базе Хмеймим, не долетев до ВПП.
Жертвами авиакатастрофы стали все 39 человек, находившихся на борту самолета — это была самая крупная в истории сирийского конфликта одномоментная потеря российских военнослужащих. Всех их глава Минобороны Сергей Шойгу представил к посмертному награждению орденами Мужества, а президент Владимир Путин издал соответствующий указ.
В мае того же года родственники погибших получили ордена. Им были выплачены страховки, материальная помощь и прочее, но остались неоплаченными сами награды. По закону за них военнослужащим положено по пять должностных окладов, однако в случае с гибелью награжденных, как правило, возникают проблемы (подробно об этом «Ъ» рассказывал 13 октября).
В январе 2020 года командование 234-го гвардейского десантно-штурмового полка, в котором служил прапорщик, отказало Наталье Григоровой в выплате, так как ее муж еще в марте 2018 года в связи со смертью был исключен из списков военной части.
В посмертной компенсации отказал и Псковский суд, в который обратился представитель вдовы Михаил Вяткин, обжаловавший это решение в Псковском областном суде.
«Читая обзор прессы, я узнал о том, что вдове погибшего в Сирии Николая Григорова, награжденного посмертно орденом Мужества, было отказано в денежной выплате», — рассказал «Ъ» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он сразу обратился в Минобороны, однако из полученного ответа следовало, что на сегодняшний день вопрос с такими выплатами законодательно урегулирован, но распространяется только на членов семей тех лиц, кто удостоен госнаградой посмертно после 28 августа 2020 года, когда соответствующий указ президента вступил в силу. Николай Григоров погиб в 2018 году, поэтому его семье выплата поощрения не предусмотрена.
«Я не мог остаться в стороне и отреагировал. Мои помощники запросили в Министерстве обороны информацию, о какой сумме идет речь, оказалось — около пяти окладов, посчитали, примерно 125 тыс. руб. Контакты вдовы погибшего разыскали через школу, в которой Николай Григоров учился. На следующий же день необходимая сумма была переведена на счет, указанный вдовой Николая Григорова», — сообщил господин Миронов, отметив, что это деньги из его личных средств.
«В России была хорошая традиция — всем миром помогать вдовам, сиротам и погорельцам. Еще я верю в войсковое братство. Помогать семьям, детям погибших соратников — это тоже наша боевая традиция», — закончил политик, сам в свое время служивший в ВДВ.
Отказываться от обжалования отказного решения суда адвокат Вяткин не собирается, так как, по его словам, в законе нет четких указаний на то, что не должны производиться выплаты за госнаграды погибшим до его принятия.