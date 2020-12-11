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15:42 (мск), источник: ТАСС

Треть россиян заявили, что стали покупать товары оптом под влиянием пандемии

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более трети опрошенных россиян стали чаще покупать товары оптом под влиянием пандемии коронавируса. Об этом говорится в опросе ретейлера Metro и исследовательского агентства ResearchMe.

Источник: Reuters

«Порядка 32% россиян признались, что стали чаще покупать товары мелким оптом (от 3-х и более позиций одного товара в чеке) во время пандемии (согласно исследованию, с марта по декабрь — прим. ТАСС). Из них 10% сказали, что стали покупать мелким оптом все товары, которые раньше брали по 1−2 штуки. 22% отметили, что берут мелким оптом только непортящиеся товары. Также 6% опрошенных сказали, что стали покупать меньше товаров, чем до начала пандемии», — говорится в исследовании.

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Порядка 83% россиян берут мелким оптом продукты питания — это лидер рейтинга среди категорий товаров, 52% из них — покупки чая и кофе.

Также часто россияне берут мелким оптом воду и другие напитки (42%), товары для животных и бытовую химию (35 и 34% соответственно). Реже всего мелким оптом берут детские товары, только 10% респондентов отметили эту категорию.

Эти данные подтверждаются внутренней статистикой Metro за 2020 год. Самыми популярными товарами для покупки мелким оптом стали напитки и молочные продукты.

На третьем месте оказалось мясо птицы. Также пользовались популярностью замороженная и консервированная рыба, колбасные изделия, бакалея, шоколад и другие сладости.

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Средняя сумма чека

Респонденты выделили две самые популярные причины покупок мелким оптом — для экономии денег (53% опрошенных, можно было выбрать несколько вариантов ответа) и для запаса товаров (54%). Третья причина — необходимость делать покупки на большую семью (24%).

«Обычно на одну покупку мелким оптом россияне тратят до 3 тыс. рублей. Так ответил 51% опрошенных. 35% оставляют в магазинах от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 10% — от 5 тыс. до 7 тыс. рублей. Только 4% отметили, что периодически закупаются на сумму более 7 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. пользователей Рунета старше 18 лет. Период опроса: 26 ноября — 2 декабря 2020 года (данные Metro даны в годовом сопоставлении).

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