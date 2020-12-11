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15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нью-Йорке спасли «енота-альпиниста» (видео)

Он забрался на карниз на высоте 6 метров.

Полицейские Нью-Йорка пришли на выручку еноту, оказавшемуся на карнизе здания примерно в 6 метрах над землей.

Несколько человек натянули внизу брезент, а еще один поднялся к еноту и столкнул его вниз. Под крики наблюдателей животное успешно приземлилось на брезент. Оказавшись на земле, целый и невредимый енот убежал с места происшествия.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам очевидцев, животное просидело на карнизе не менее получаса, пока прохожие не вызвали полицию, сообщает UPI.

Анна Лысенко

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