15:55 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
В Англии нашли кота из России. Как он там оказался — неизвестно
Тайна, покрытая мраком.
Около пяти месяцев назад жители города Саутгемптон (Англия) заметили у себя во дворе чужого кота, который частенько захаживал к ним в сад и отдыхал в тихом месте. Решив, что животное бездомное, соседи подкармливали его. С приходом зимы стало понятно, что на улице кот замерзнет, поэтому его отдали местным волонтерам.
В центре по защите кошек у новенького нашли чип, который показал, что питомец — ему оказалось около трех лет — приехал из России, однако актуальной информации о хозяевах животного указано не было.
Сейчас кот — его назвали Иваном — живет в местном приюте. Волонтеры надеются узнать, как кот из России оказался в Англии и где теперь его хозяева. Если владельцы Ивана не объявятся, ему будут искать новый дом.