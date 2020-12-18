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00:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 18 декабря

Отмена рабства в США, утверждение плана «Барбаросса» и другие даты и события, которыми запомнился этот день

Семья мигрантов, прибывших в сицилийский порт Аугуста, Италия | Источник: УВКБ/Франческо Малаволта

Международный день мигранта

18 декабря ежегодно проходит международный день мигранта. Впервые его отметили в 2000 году по предложению Генеральной Ассамблеи ООН. Такое решение было принято в связи с тем, что в последние годы число мигрантов во всем мире значительно возросло.

В этот день во многих странах межправительственные и неправительственные организации проводят различные акции и семинары, поясняющие законы о правах мигрантов, распространяют информацию о правах человека и основных свободах мигрантов. Ежегодно 18 декабря можно услышать призывы к тому, что международное сообщество должно уделять больше внимания значительному количеству мигрантов, оказавшихся в трудном положении, вдали от дома и нуждающихся в помощи и защите.

Первое публичное исполнение гимна «Боже, царя храни!»

В 1833 году в этот день состоялось первое официальное исполнение национального русского гимна «Молитва русского народа», который более известен в истории как «Боже, царя храни!». Его появление связано с прославлением императора Александра I после победы Отечественной войне 1812 года. Свой официальный статус гимн сохранял до Февральской революции 1917 года.

Первоначальный вариант гимна появился еще в 1815 году. Он состоял всего из семи строк и был написан написан Василием Жуковским на музыку английского гимна «Боже, храни короля» («God save the King»). Но в 1833 году император Николай I поручил сочинить новый гимн. Жуковский, при участии Александра Пушкина, переписал слова. А автором музыки стал Алексей Львов.

Отмена рабства в США

18 декабря 1865 года в силу вступила Тринадцатая поправка к Конституции США, которая запретила рабство на всей территории государства. Официально рабство было запрещено еще раньше — в 1863 году. Именно тогда была принята Декларация независимости, призывающая к немедленному освобождению темнокожих. Однако в южных штатах принуждение к бесплатному труду на плантациях оставалось безнаказанным еще два года.

Хотя с принятием Тринадцатой поправки социальное неравенство и расовая ненависть в Соединенных штатах не были полностью искоренены, это стало важным шагом в развитии страны.

Утверждение плана «Барбаросса»

В этот день в 1940 году в нацистской Германии была утверждена Директива № 21, получившая кодовое название «план “Барбаросса”». План предусматривал нападение Германии на СССР, используя опыт применения так называемой стратегии «блицкрига» — «Молниеносной войны» в Европе. Реализацию плана впоследствии предприняли в ходе одноименной операции. Однако Гитлер и немецкое командование недооценили советские войска, и с первых же дней операция стала проходить не так удачно, как планировалось.

Источник: РИА "Новости"

День рождения Юрия Никулина

Ровно 99 лет назад на свет появился советский и российский артист цирка и кино, цирковой режиссер Юрий Владимирович Никулин. В историю отечественного кинематографа Никулин вошел благодаря своим таланту, удивительной жизнерадостности и характеру. За свою карьеру он снялся в более чем 40 фильмах.

Юрий Владимирович Никулин был солдатом двух войн — Финской и Великой Отечественной. Демобилизовавшись в 1946 году, Юрий Никулин пытался поступать во многие творческие училища, но везде получал отказ. В конце концов он оказался в студии клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре, где и стал работать после окончания студии и через много лет занял пост главного режиссера. Цирку он отдавал себя без остатка и сравнивал клоунаду с воинской службой, называя клоунов «солдатами цирка». Даже перестав выступать на манеже, Никулин приходил почти на каждое вечернее представление.

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