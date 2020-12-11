16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Шер рассказала о новой жизни «самого одинокого в мире слона»
Певица непосредственно участвовала в его спасении.
74-летняя певица Шер приняла участие в программе The One Show на радио BBC One, где рассказала новости о судьбе «самого одинокого в мире слона» Каавана, которого она помогла вызволить из зоопарка в Исламабаде.
Певица лично принимала участие в спасении слона, а также сопровождала его до нового места жительства в слоновьем заповеднике в Камбодже.
Шер рассказала, что всего за 10 дней пребывания на новом месте, Кааван успел поправиться на несколько килограммов, заметно повеселеть и завести сразу двух друзей. Сейчас они все обитают на одной территории и много общаются, а потому Кааван больше не является «самым одиноким слоном в мире».
Кстати, в заповеднике обитают в общей сложности 600 слонов, так что недостатка в общении у Каавана больше не будет, сообщает Metro.
Шер также рассказала, что сейчас занимается спасением гориллы Буа Ной, которая уже 32 года живет в маленькой клетке в зооуголке в торговом центре в Бангкоке. Певица отметила, что гориллу и других обитателей этого
Екатерина Гура