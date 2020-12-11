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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Шер рассказала о новой жизни «самого одинокого в мире слона»

Певица непосредственно участвовала в его спасении.

74-летняя певица Шер приняла участие в программе The One Show на радио BBC One, где рассказала новости о судьбе «самого одинокого в мире слона» Каавана, которого она помогла вызволить из зоопарка в Исламабаде.

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Певица лично принимала участие в спасении слона, а также сопровождала его до нового места жительства в слоновьем заповеднике в Камбодже.

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Шер рассказала, что всего за 10 дней пребывания на новом месте, Кааван успел поправиться на несколько килограммов, заметно повеселеть и завести сразу двух друзей. Сейчас они все обитают на одной территории и много общаются, а потому Кааван больше не является «самым одиноким слоном в мире».

Кстати, в заповеднике обитают в общей сложности 600 слонов, так что недостатка в общении у Каавана больше не будет, сообщает Metro.

Шер также рассказала, что сейчас занимается спасением гориллы Буа Ной, которая уже 32 года живет в маленькой клетке в зооуголке в торговом центре в Бангкоке. Певица отметила, что гориллу и других обитателей этого мини-зоопарка готовы приютить в Фонде друзей дикой природы Таиланда. Однако владелец животных пока отказывается их передавать зоозащитникам, пишет The Guardian.

Екатерина Гура

74-летняя Шер спасла слона
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