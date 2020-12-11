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17:52 (мск), источник: Forbes

Туристов в горах Сочи в новогодние праздники будут тестировать на COVID-19

Туристов на горнолыжных курортах Сочи в период зимних праздников будут тестировать на COVID-19. По прогнозу, загрузка гостиничного фонда в Красной поляне достигнет на Новый год и Рождество 90%

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Источник: РИА "Новости"

Власти Кубани проверили готовность всех трех горнолыжных курортов к массовому заезду гостей на новогодние праздники. «На курорте подготовили места для оперативного тестирования на коронавирус туристов, которые почувствовали недомогание. Также гости смогут сделать анализ на антитела», — сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

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В дни праздников сотрудники отелей и волонтеры будут предупреждать отдыхающих о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Кроме того будут подготовлены памятки о действующих в Сочи ограничительных мерах.

Вице-губернатор края Александр Руппель признал, что без соблюдения всех этих условий безопасно провести зимний сезон было бы невозможно. «Самое главное, что они дают курортной отрасли Краснодарского края возможность работать», — приводятся в пресс-релизе его слова.

Проведение массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не предусмотрено. Отпраздновать встречу Нового года можно будет в номерах и апартаментах. А места для организованного запуска фейерверков будут подобраны так, чтобы их залпы смогла увидеть из окон все постояльцы.

Всего к приему гостей в горном кластере Сочи готовы 143 гостиницы с 9000 номерами. По прогнозу, их загрузка в новогодние и рождественские праздники достигнет 90%. Загрузка гостиниц прибрежного кластера составит 75%.

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