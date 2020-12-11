19:05 (мск), источник: Фонтанка
В центре Великого Новгорода нашли клад, а в нём — монеты эпохи Ивана Грозного
Клад с серебряными монетами нашли археологи при раскопках Софийской набережной в Великом Новгороде. Об этом сообщает
Всего в керамической
«Клады — не самая частая находка в Новгороде. За почти 90 лет археологического изучения Новгорода при раскопках найдено около 10 кладов разных эпох, но клад с монетами
Наиболее поздними монетами в кладе оказались копейки, чеканенные шведами в оккупированном Новгороде в начале XVII века — именно это позволило определить, когда был спрятан клад.
Шведские войска заняли Новгород в 1611 году. Бывшие союзники, пришедшие на помощь Московскому государству в войне с Речью Посполитой, стали врагами после того, как не получили обещанное вознаграждение, а московские бояре выбрали царем польского королевича Владислава. В июле возглавлявший шведский корпус генерал Якоб Делагарди приступил к осаде Новгорода, во время которой начался пожар. После взятия города было подписано соглашение, по которому горожане переходили под покровительство шведской короны. Режим продлился шесть лет.