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19:05 (мск), источник: Фонтанка

В центре Великого Новгорода нашли клад, а в нём — монеты эпохи Ивана Грозного

Клад с серебряными монетами нашли археологи при раскопках Софийской набережной в Великом Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба института археологии РАН 11 декабря.

Всего в керамической фляге-пороховнице оказалось 1716 монет. Самые поздние из них отчеканены на новгородском денежном дворе в 1611—1617 годах.

«Клады — не самая частая находка в Новгороде. За почти 90 лет археологического изучения Новгорода при раскопках найдено около 10 кладов разных эпох, но клад с монетами XVI—XVII вв.еков обнаружен впервые. Клад, извлеченный археологами из культурного слоя на Софийской набережной», — сказал заместитель директора ИА РАН, доктор исторических наук Петр Гайдуков.

Беглый просмотр нескольких десятков монет показал, что клад состоит преимущественно из копеек и денег Ивана Васильевича Грозного. Заметную долю в нем составляют также деньги Бориса Федоровича Годунова и Василия Ивановича Шуйского.
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Наиболее поздними монетами в кладе оказались копейки, чеканенные шведами в оккупированном Новгороде в начале XVII века — именно это позволило определить, когда был спрятан клад.

Шведские войска заняли Новгород в 1611 году. Бывшие союзники, пришедшие на помощь Московскому государству в войне с Речью Посполитой, стали врагами после того, как не получили обещанное вознаграждение, а московские бояре выбрали царем польского королевича Владислава. В июле возглавлявший шведский корпус генерал Якоб Делагарди приступил к осаде Новгорода, во время которой начался пожар. После взятия города было подписано соглашение, по которому горожане переходили под покровительство шведской короны. Режим продлился шесть лет.

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