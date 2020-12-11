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19:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав надеется на спад эпидемии коронавируса в России к середине 2021 года

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев выразил надежду, что вакцинация и лечение препаратами от коронавируса приведут к спаду эпидемии COVID-19 в середине следующего года.

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Источник: РИА "Новости"

«Пандемия придет к концу, когда она станет управляемой. Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Вакцинация в самом начале, мы уверены, мы надеемся, что это, безусловно, повлияет на развитие процесса. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», — сказал господин Гриднев журналистам (цитата по ТАСС).

Говоря о росте заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии, господин Гриднев указал на несоблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

Массовая вакцинация от коронавируса в России уже стартовала в Москве. Другие регионы страны готовы начать ее до конца недели.

Кроме вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи в гражданский оборот поступил препарат «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Сегодня в России впервые за сутки умерли более 600 больных коронавирусом.

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