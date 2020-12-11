22:38 (мск), источник: ТАСС
В Московский Кремль привезли главную новогоднюю елку страны
МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС. Елена Кульбак/. Главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из
Перед Спасскими воротами транспорт сделал остановку, водитель вышел из машины, передал сотруднику службы охраны Кремля специальную «Подорожную грамоту» и доложил о прибытии груза. Транспорт заехал на территорию Кремля ровно в 22:00 под бой курантов и звуковой сигнал автомобиля.
«Доставили в целостности и сохранности елочку. Елочка красивая и с ней все хорошо», — рассказал журналистам водитель, одетый в костюм Деда Мороза. Он также сообщил, что ехали по Минскому шоссе и благодаря сотрудникам ГИБДД доехали спокойно, без происшествий. Дорога заняла два часа.
«Всех с наступающим Новым годом! Пусть все будет хорошо у вас и исполняются мечты», — добавил он, обращаясь к журналистам.
В этом году украшать Соборную площадь Кремля будет 25-метровая ель из
Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001—2005 годах