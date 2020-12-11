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22:38 (мск), источник: ТАСС

В Московский Кремль привезли главную новогоднюю елку страны

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС. Елена Кульбак/. Главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из Наро-Фоминского городского округа Подмосковья. Специальный автопоезд торжественно ввез ее через Спасские ворота для последующей установки на Соборной площади.

Источник: РИА "Новости"

Перед Спасскими воротами транспорт сделал остановку, водитель вышел из машины, передал сотруднику службы охраны Кремля специальную «Подорожную грамоту» и доложил о прибытии груза. Транспорт заехал на территорию Кремля ровно в 22:00 под бой курантов и звуковой сигнал автомобиля.

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«Доставили в целостности и сохранности елочку. Елочка красивая и с ней все хорошо», — рассказал журналистам водитель, одетый в костюм Деда Мороза. Он также сообщил, что ехали по Минскому шоссе и благодаря сотрудникам ГИБДД доехали спокойно, без происшествий. Дорога заняла два часа.

«Всех с наступающим Новым годом! Пусть все будет хорошо у вас и исполняются мечты», — добавил он, обращаясь к журналистам.

В этом году украшать Соборную площадь Кремля будет 25-метровая ель из Наро-Фоминского лесничества. Возраст дерева — 96 лет, диаметр ствола — 60 см, а размах нижних ветвей достигает практически 10 м.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001—2005 годах из-за сильных морозов, которые помешали срубить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное. В 2005 и 2006 годах Кремль украшали ели, привезенные с родины Деда Мороза — из Великого Устюга. С 2007 года ели доставляют из Подмосковья.

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