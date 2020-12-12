Картину стоимостью $330 тыс. нашли в мусоре в аэропорту Германии

Авторство полотна принадлежит французскому художнику Иву Танги (1900−1955), который получил известность благодаря абстрактным сюрреалистическим пейзажам.
О пропаже картины стало известно 27 ноября. Она была упакована в плоскую картонную коробку, которую бизнесмен забыл на стойке регистрации в аэропорту. Пропажу он обнаружил только когда садился на рейс в Тель-Авив.
По прибытии в Израиль мужчина связался с руководством аэропорта и после безуспешных поисков полотна привлек к ним своего племянника из Бельгии, который отправился в Дюссельдорф и написал заявление в местную полицию.
Комиссар полиции, которому было поручено расследование данного дела, связался с клининговой компанией, обслуживающей аэропорт, и присоединился к поискам. Во время осмотров мусорных баков для вторсырья мужчины обнаружили произведение искусства на дне одного из контейнеров.
Полицейские вернули полотно законному владельцу.
В декабре 2019 года картину австрийского художника-модерниста Густава Климта «Портрет женщины», украденную в 1997 году, завернутую в мешок, нашли садовники во время чистки плюща в пустоте простенка в той же галерее, где она хранилась до этого. В середине января 2020 года эксперты подтвердили ее подлинность.