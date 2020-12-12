Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новые запреты, ожидающие владельцев жилья в 2021 году В России рассказали об изменениях, которые ожидают людей, живущих в многоквартирных домах
Фоторепортажи
50Первый писк птенца стал лучшим фото по версии Agora
12Автомобиль наехал на пешеходов в Германии
06:28 (мск), источник: Известия

Картину стоимостью $330 тыс. нашли в мусоре в аэропорту Германии

В немецком городе Дюссельдорф полицейские обнаружили в мусорном баке местного аэропорта картину стоимостью более $330 тыс., сообщили сотрудники ведомства в Facebook.

Авторство полотна принадлежит французскому художнику Иву Танги (1900−1955), который получил известность благодаря абстрактным сюрреалистическим пейзажам.

О пропаже картины стало известно 27 ноября. Она была упакована в плоскую картонную коробку, которую бизнесмен забыл на стойке регистрации в аэропорту. Пропажу он обнаружил только когда садился на рейс в Тель-Авив.

Удача или стратегия?
Кто и сколько выигрывает в лотереях в России

По прибытии в Израиль мужчина связался с руководством аэропорта и после безуспешных поисков полотна привлек к ним своего племянника из Бельгии, который отправился в Дюссельдорф и написал заявление в местную полицию.

Комиссар полиции, которому было поручено расследование данного дела, связался с клининговой компанией, обслуживающей аэропорт, и присоединился к поискам. Во время осмотров мусорных баков для вторсырья мужчины обнаружили произведение искусства на дне одного из контейнеров.

Полицейские вернули полотно законному владельцу.

В декабре 2019 года картину австрийского художника-модерниста Густава Климта «Портрет женщины», украденную в 1997 году, завернутую в мешок, нашли садовники во время чистки плюща в пустоте простенка в той же галерее, где она хранилась до этого. В середине января 2020 года эксперты подтвердили ее подлинность.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Панкуют все: феномен Cyberpunk 2077 и взлет игровой индустрии
«Я был гастарбайтером, знаю, что это такое»
Ученые выявили гены, от которых зависит тяжесть коронавируса
Названа самая щедрая страна в мире
Ученые назвали еще один ключевой симптом COVID-19
В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу демонстрантов
Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины
В США одобрили применение вакцины от коронавируса Pfizer
В российском регионе заметили смертельно опасных пауков
Здоровье
У испытавших вакцину от COVID-19 выявили ложноположительные ВИЧ-результаты В связи с этим исследования приостановили.
Hi-Tech
Россия показала «Циркон» в деле. Появилось новое видео запуска Как выглядел пуск
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Парень спас тонущего медведя. Реакция зверя удивляет
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Дети
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми блистали на красной дорожке Супруги взяли наследников на театральную премьеру
Леди
Молодая жена Петросяна в розовой шубе произвела фурор в сети Татьяна Брухунова отправилась на экскурсию
Новости партнеров
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Как выглядит восьмая жена Дмитрия Киселева
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь