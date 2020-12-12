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09:16 (мск), источник: РИА Новости

Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Маска превращается в «мокрый компресс», если человек носит ее несколько дней подряд, сообщила РИА Новости врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

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Источник: РИА Новости

«Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления — покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена», — сказала Белова.

По ее словам, если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить более продвинутые варианты с клапаном, с фильтром. «Они позволяют людям, у которых есть проблемы с легкими, дышать спокойно. И лучше использовать именно ее», — добавила она.

В свою очередь врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что маска, которую человек носит долгое время, накапливает в себе загрязнения.

«Во-первых, сам дышишь на нее, она загрязняется, становится влажной. Но и другие люди на тебя кашляют, чихают, ты собираешь, если в течение дня не менять, то много что на ней будет — и бактериальная, и вирусная загрязненность. Поэтому и надо менять», — подчеркнул он.

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