09:16 (мск), источник: РИА Новости
Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Маска превращается в «мокрый компресс», если человек носит ее несколько дней подряд, сообщила РИА Новости
«Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления — покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена», — сказала Белова.
По ее словам, если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить более продвинутые варианты с клапаном, с фильтром. «Они позволяют людям, у которых есть проблемы с легкими, дышать спокойно. И лучше использовать именно ее», — добавила она.
В свою очередь
«Во-первых, сам дышишь на нее, она загрязняется, становится влажной. Но и другие люди на тебя кашляют, чихают, ты собираешь, если в течение дня не менять, то много что на ней будет — и бактериальная, и вирусная загрязненность. Поэтому и надо менять», — подчеркнул он.