ВОЗ сообщила о 100-процентном росте смертности от COVID-19 в Европе

«В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%», — сказала она.
По ее словам, эти цифры неравномерно распределены в мире. Она уточнила, что за указанный период на территории Европы смертность выросла почти на 100%.
В конце ноября директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о смерти от коронавируса в Европе каждые 17 секунд.
«На прошлой неделе в Европе было зарегистрировано свыше 32 тыс. новых случаев смерти от COVID-19. Это означает, что в Европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек», — сказал он.
По его словам, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом «введение общего карантина — это последнее средство».
«Сопутствующий ущерб, связанный с самоизоляцией, весьма значителен: он включает экономические последствия, обострение проблем психического здоровья, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, гендерное насилие и нарушение работы основных служб здравоохранения», — предупредил Клюге.
По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 69 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 1,57 млн человек. Американский Университет Джонса Хопкинса приводит несколько иные сведения. По его подсчетам, в мире коронавирусом заболел 71 млн человек, из которых 1,59 млн скончались.