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09:30 (мск), источник: РБК

ВОЗ сообщила о 100-процентном росте смертности от COVID-19 в Европе

За последние полтора месяца уровень смертности от коронавируса COVID-19 вырос на 60% по всему миру. Об этом на брифинге заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Трансляция брифинга велась в Twitter. В организации отметили, что вместе с тем в Европе наблюдается снижение количества заражений.

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Источник: Reuters

«В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%», — сказала она.

По ее словам, эти цифры неравномерно распределены в мире. Она уточнила, что за указанный период на территории Европы смертность выросла почти на 100%.

В конце ноября директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о смерти от коронавируса в Европе каждые 17 секунд.

«На прошлой неделе в Европе было зарегистрировано свыше 32 тыс. новых случаев смерти от COVID-19. Это означает, что в Европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек», — сказал он.

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По его словам, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом «введение общего карантина — это последнее средство».

«Сопутствующий ущерб, связанный с самоизоляцией, весьма значителен: он включает экономические последствия, обострение проблем психического здоровья, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, гендерное насилие и нарушение работы основных служб здравоохранения», — предупредил Клюге.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 69 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 1,57 млн человек. Американский Университет Джонса Хопкинса приводит несколько иные сведения. По его подсчетам, в мире коронавирусом заболел 71 млн человек, из которых 1,59 млн скончались.

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