Тысячи россиян останавливались этой осенью в отелях закрытой Европы

09:45 (мск), источник: РБК
Россия закрыла международное авиасообщение еще в начале пандемии коронавируса — с 27 марта 2020 года, а с 30 марта закрылись сухопутные и речные границы. С августа полеты в отдельные страны стали возобновляться. Но страны Евросоюза пока остаются закрыты для российских туристов. Россия не входит в список стран, которые власти ЕС считают «безопасными» с точки эпидемологической обстановки.
Большинство стран ЕС собирает туристическую статистику по количеству человек, остановившихся в гостиницах и других средствах коллективного размещения. Из стран, чьи такие данные есть в открытом доступе, лидирует Германия. В сентябре этого года в немецких отелях остановились более 6,3 тыс. россиян, которые провели там более 20,4 тыс. ночей. По сравнению с сентябрем 2019-го поток упал на 90 и 86% соответственно.
В Польше в отелях и других средствах коллективного размещения в сентябре этого года более 2 тыс. россиян провели почти 4 тыс. ночей. В Чехии это были 1,9 тыс. россиян и 5 тыс. ночевок, в Австрии — 1,2 тыс. россиян и 4,3 тыс. ночевок, в Финляндии — 681 россиянин и 1,6 тыс. ночевок.
По последним трем странам есть уже данные и за октябрь. В Чехии это 1 тыс. россиян и 2,8 тыс. ночевок, в Австрии — 1,5 тыс. россиян и 6,1 ночевок, в Финляндии — 703 россиянина и 1,8 тыс. ночевок.
Входящая в ЕС Болгария данные о турпотоке собирает по факту пересечения границы. В сентябре в эту страну из России приехали 2,7 тыс. человек, из них 737 заявили, что едут с туристическими целями.
Статистика Испании, которая также основана на данных о пересечении границы, с весны не зафиксировала ни одного туриста из России. Кипр, считающих также приезжих, а не постояльцев отелей, перестал публиковать подробные данные с апреля.
Из стран, которые в ЕС не входят, в открытом доступе есть данные по Швейцарии, Черногории и Сербии. Они базируются на ночевках в гостиницах и других средствах коллективного размещения. В сентябре в Швейцарии это были 1,8 тыс. россиян и 5,7 тыс. ночевок, в Сербии 1,1 тыс. россиян и 4,8 тыс. ночевок, в Черногории — почти 1,4 тыс. россиян и 5,6 тыс. ночевок. По Черногории есть сведения и за октябрь: 721 россиян и 2,5 тыс. ночевок.
Первыми странами, куда разрешили полеты с 1 августа, стали Турция, Великобритания и Танзания. С 15 августа возобновились рейсы в Швейцарию, но туристы воспользоваться этой возможностью пока не могут.
Из России официально разрешено въезжать в Абхазию, Белоруссию, Египет, Казахстан, Киргизия, Кубу, Мальдивы, ОАЭ, Сербию, Южную Корею и Японию. С 13 ноября Россия разрешила возобновить рейсы на Сейшельские острова и в Эфиопию. О возобновлении рейсов в Россию из Венесуэллы с 23 ноября сообщил Национальный институт гражданской авиации латиноамериканской страны.
Авиакомпании совершают рейсы и в страны ЕС, но к посадке допускаются лишь те, кто возвращается на постоянное место жительство, перемещается по работе или учебе, должен навестить родственников или отправляется на лечение.
Сейчас по Европе перемещаются в основном те, кто имеет двойное гражданство или вид на жительство и постоянно проживает в ЕС, полагает директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Он также напоминает, что за границу еще выезжают спортсмены (турниры проводятся, хотя и без зрителей), а также деятели культуры и политики. Речь идет о больших делегациях, например, со спортивными командами, как правило, выезжают тренеры, административный и вспомогательный персонал клубов и команд — это несколько десятков человек, добавляет собеседник РБК.