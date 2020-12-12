Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 декабряДень Конституции, крупнейшая железнодорожная катастрофа во Франции и другие события этого дня
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
12«Высокая вода» в Венеции
09:45 (мск), источник: РБК

Тысячи россиян останавливались этой осенью в отелях закрытой Европы

Из-за пандемии турпоток ожидаемо снизился на порядки, но несколько тысяч россиян по-прежнему путешествуют по Европе, свидетельствует доступная статистика зарубежных стран за сентябрь—октябрь 2020 года, которую изучил РБК. Скорее всего, речь идет о тех гражданах РФ, которые постоянно проживают в Европе, а также спортивных делегациях.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Россия закрыла международное авиасообщение еще в начале пандемии коронавируса — с 27 марта 2020 года, а с 30 марта закрылись сухопутные и речные границы. С августа полеты в отдельные страны стали возобновляться. Но страны Евросоюза пока остаются закрыты для российских туристов. Россия не входит в список стран, которые власти ЕС считают «безопасными» с точки эпидемологической обстановки.

Свои границы для россиян в сентябре открыла только Греция, но въехать туда могут не более 500 наших туристов в неделю. В начале октября посол ЕС в России Маркус Эдерер говорил, что о скором открытии границ Евросоюза для россиян речь пока не идет.

Большинство стран ЕС собирает туристическую статистику по количеству человек, остановившихся в гостиницах и других средствах коллективного размещения. Из стран, чьи такие данные есть в открытом доступе, лидирует Германия. В сентябре этого года в немецких отелях остановились более 6,3 тыс. россиян, которые провели там более 20,4 тыс. ночей. По сравнению с сентябрем 2019-го поток упал на 90 и 86% соответственно.

Читайте также
ВОЗ сообщила о 100-процентном росте смертности от COVID-19 в Европе

В Польше в отелях и других средствах коллективного размещения в сентябре этого года более 2 тыс. россиян провели почти 4 тыс. ночей. В Чехии это были 1,9 тыс. россиян и 5 тыс. ночевок, в Австрии — 1,2 тыс. россиян и 4,3 тыс. ночевок, в Финляндии — 681 россиянин и 1,6 тыс. ночевок.

По последним трем странам есть уже данные и за октябрь. В Чехии это 1 тыс. россиян и 2,8 тыс. ночевок, в Австрии — 1,5 тыс. россиян и 6,1 ночевок, в Финляндии — 703 россиянина и 1,8 тыс. ночевок.

Входящая в ЕС Болгария данные о турпотоке собирает по факту пересечения границы. В сентябре в эту страну из России приехали 2,7 тыс. человек, из них 737 заявили, что едут с туристическими целями.

Статистика Испании, которая также основана на данных о пересечении границы, с весны не зафиксировала ни одного туриста из России. Кипр, считающих также приезжих, а не постояльцев отелей, перестал публиковать подробные данные с апреля.

Читайте также
Генсек ООН предупредил мир о крупнейшей за 80 лет рецессии

Из стран, которые в ЕС не входят, в открытом доступе есть данные по Швейцарии, Черногории и Сербии. Они базируются на ночевках в гостиницах и других средствах коллективного размещения. В сентябре в Швейцарии это были 1,8 тыс. россиян и 5,7 тыс. ночевок, в Сербии 1,1 тыс. россиян и 4,8 тыс. ночевок, в Черногории — почти 1,4 тыс. россиян и 5,6 тыс. ночевок. По Черногории есть сведения и за октябрь: 721 россиян и 2,5 тыс. ночевок.

Куда можно улететь из России

Первыми странами, куда разрешили полеты с 1 августа, стали Турция, Великобритания и Танзания. С 15 августа возобновились рейсы в Швейцарию, но туристы воспользоваться этой возможностью пока не могут.

Из России официально разрешено въезжать в Абхазию, Белоруссию, Египет, Казахстан, Киргизия, Кубу, Мальдивы, ОАЭ, Сербию, Южную Корею и Японию. С 13 ноября Россия разрешила возобновить рейсы на Сейшельские острова и в Эфиопию. О возобновлении рейсов в Россию из Венесуэллы с 23 ноября сообщил Национальный институт гражданской авиации латиноамериканской страны.

Читайте также
Мусор — во благо: как научиться жить экологично

Авиакомпании совершают рейсы и в страны ЕС, но к посадке допускаются лишь те, кто возвращается на постоянное место жительство, перемещается по работе или учебе, должен навестить родственников или отправляется на лечение.

Сейчас по Европе перемещаются в основном те, кто имеет двойное гражданство или вид на жительство и постоянно проживает в ЕС, полагает директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Он также напоминает, что за границу еще выезжают спортсмены (турниры проводятся, хотя и без зрителей), а также деятели культуры и политики. Речь идет о больших делегациях, например, со спортивными командами, как правило, выезжают тренеры, административный и вспомогательный персонал клубов и команд — это несколько десятков человек, добавляет собеседник РБК.

 Адвокат Тинькова оценил его шансы выжить с онкологией в 50%
Умер актер Александр Самойлов
Ученые выявили гены, от которых зависит тяжесть коронавируса
ВОЗ сообщила о 100-процентном росте смертности от COVID в Европе
Названа самая щедрая страна в мире
Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней
Ученые назвали еще один ключевой симптом COVID-19
Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины
Горячие темы на Авто
Вот жеж ведь вопрос задали! Не знаю что ответить! Помогайте! 425
Объявление --ночное 220
Рыбный день 199
Самая ночная тема. 173
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми блистали на красной дорожке Супруги взяли наследников на театральную премьеру
Леди
Молодая жена Петросяна в розовой шубе произвела фурор в сети Татьяна Брухунова отправилась на экскурсию
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь