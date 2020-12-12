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12:16 (мск), источник: ТАСС

Власти Индии считают, что одной из причин неизвестной болезни могло стать заражение ртутью

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Отравление ртутью и другими тяжелыми металлами могло стать одной из причин возникновения неизвестного заболевания в городе Элуру (индийский юго-восточный штат Андхра-Прадеш). Об этом в субботу сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на главного министра правительства штата Джаганмохаму Редди.

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«Национальный институт питания обнаружил следы ртути в рисе, а также пестициды и остатки гербицидов в избыточных количествах в овощах. Он также обнаружил остатки фосфорорганических соединений в крови пострадавших от болезни, и необходимо установить, как они попали в организм людей», — заявил Редди.

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По его словам, в пятницу медики выявили в Элуру четыре новых случая заболевания болезнью неизвестного происхождения. Общее число пострадавших достигло 613. Из них 13 проходят стационарное лечение, остальные выписаны из больниц. Трое больных умерли, причиной смерти двоих из них могли стать хронические заболевания.

«До сих пор неясно, что именно вызвало вспышку неизвестной болезни, — признал Редди. — Ранее в крови больных были обнаружены свинец и никель, но выводы медиков в целом исключают заражение питьевой воды. Тем не менее пробы воды в одном из районов Элуру выявили большое количество пестицидов, в тысячу раз превышающих норму».

Первый случай неизвестного заболевания был зарегистрирован в Элуру 5 декабря, когда в городские клиники стали поступать жители с жалобами на головную боль, боли в спине и внезапную потерю сознания. В большинстве случаев симптомы сохранялись 10−15 минут, некоторые пациенты не могли вспомнить, что с ними произошло.

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