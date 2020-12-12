НИ ДНЯ БЕЗ ЗРАДЫ!— КотИк (@hyustonskiykot) December 10, 2020
На Украине разгорается скандал из-за школьного учебника "Защита Отечества" для 10 класса. Внимательные патриоты разглядели там в теме про ВСУ изображения с солдатами российской армии. Особое возмущение вызвала иллюстрация бойцов в экипировке "ратник". ? pic.twitter.com/9JsHW2vrid
10:24 (мск), источник: РИА Новости
В украинском патриотическом учебнике нашли фото российских военных
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пользователь твиттера опубликовал в своем микроблоге фотографию украинского учебника с мужчиной в российской военной форме.