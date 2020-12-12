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10:24 (мск), источник: РИА Новости

В украинском патриотическом учебнике нашли фото российских военных

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пользователь твиттера опубликовал в своем микроблоге фотографию украинского учебника с мужчиной в российской военной форме.

На изображении в разделе «Защитники Отечества» оказался солдат в экипировке «Ратник», в руках которого, предположительно, находится автомат АК-47.

«Новейшая экипировка солдат ВСУ», — говорится в подписи к снимку.

Создатели пособия объяснили, что на момент составления учебника новая экипировка только начала поступать в украинскую армию, поэтому они сочли целесообразным использовать фото «без опознавательных знаков, чтобы продемонстрировать направления развития военно-промышленного комплекса бойцов ВСУ».

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