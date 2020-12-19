00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 19 декабря
Угон советского самолета в Китай, день рождения Леонида Брежнева и другие памятные события этого дня.
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19 декабря 1863 года английский промышленник и изобретатель Фредерик Уолтон запатентовал линолеум. Производить его начали уже в следующем году близ Лондона. Линолеум получали на тканевой основе из растительных масел. В начале XX века одним из основных производителей линолеума была Российская империя. Крупнейшие фабрики Европы находились в Одессе и Риге. С 1950-х годов линолеум на основе растительных масел уступил место поливинилхлоридному линолеуму.
Леонид Брежнев, возглавлявший СССР 18 лет, родился 19 декабря 1906 года в селе Каменском Екатеринославской губернии (ныне одноименный город Днепропетровской области Украины). Его отец был техником металлургического завода. Сын получил техническое образование и
Как и многие члены ВКП (б), выжившие в чистке 1937−1938 годов, Брежнев стал быстро продвигаться вверх по чиновной лестнице и сделал стремительную карьеру. К концу 1970-х он сосредоточил в своих руках широчайшую власть, объединив в своих руках посты главы партии и главы государства.
Знаменитая французская певица родилась 19 декабря 1915 года в Париже в семье несостоявшейся актрисы и акробата. Мать о девочке почти не заботилась, отдав младенца бабушке. Но и там Эдит почти не уделяли внимания. В итоге больного и ослепшего
Девятилетняя Эдит начала выступать с отцом — она пела песенки, пока он показывал акробатические трюки на улицах. Позже девочка стала выступать со своей младшей единокровной сестрой. Вскоре Эдит заметили и пригласили в кабаре. Так началась ее непростая карьера певицы и актрисы.
19 декабря 1985 года один из пилотов захватил пассажирский самолет Ан-24Б компании Аэрофлот и направил его в Китай. Судно выполняло рейс по маршруту Якутск — Нерюнгри — Чита — Иркутск, на борту находились 5 членов экипажа и 46 пассажиров.
Воспользовавшись отлучкой бортмеханика со штурманом, второй пилот, 33-летний Шамиль
Самолет долетел до Китая, где приземлился посреди поля. Никто из находящихся на борту не пострадал, а угонщик был схвачен и приговорён китайским судом к 8 годам тюремного заключения. Позже его экстрадировали в СССР.
Орден Красной Звезды был учрежден в СССР в 1930 году. Им награждали не только военнослужащих, но и воинские части, военные корабли, предприятия и организации за большие заслуги в деле обороны СССР. За всю историю ордена им награждали почти 4 миллиона раз.
Последние ордена были вручены 19 декабря 1991 года подполковнику Геннадию Пермякову, майору Александру Петренко, майору Владимиру Шаманову и капитану Владимиру Ляху.