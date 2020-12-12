Путин выразил соболезнования супруге Гафта

«Уважаемая Ольга Михайловна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего мужа — Валентина Иосифовича Гафта. Ушёл из жизни великий артист, яркий и необыкновенно талантливый человек, поэт с уникальным чувством слова», — говорится в телеграмме.
Как отметил президент, «и на сцене родного “Современника”, и в целом созвездии кинокартин Валентин Гафт играл блистательно, мастерски, покорял публику неподражаемым актёрским темпераментом и обаянием».
«Светлая память о Валентине Иосифовиче навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого дарования», — говорится в телеграмме.
Гафт — актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в «Ленкоме», а с 1969 года выступал на сцене «Современника». Гафт дебютировал в кино в фильме «Убийство на улице Данте» в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах «Гараж», «Небеса Обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Мастер и Маргарита», «Притяжение» и многие другие.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.