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16:27 (мск), источник: РИА Новости

Путин выразил соболезнования супруге Гафта

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Ольге Остроумовой, супруге народного артиста РСФСР Валентина Гафта, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Уважаемая Ольга Михайловна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего мужа — Валентина Иосифовича Гафта. Ушёл из жизни великий артист, яркий и необыкновенно талантливый человек, поэт с уникальным чувством слова», — говорится в телеграмме.

Как отметил президент, «и на сцене родного “Современника”, и в целом созвездии кинокартин Валентин Гафт играл блистательно, мастерски, покорял публику неподражаемым актёрским темпераментом и обаянием».

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Памяти Валентина Гафта

«Светлая память о Валентине Иосифовиче навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого дарования», — говорится в телеграмме.

Гафт — актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в «Ленкоме», а с 1969 года выступал на сцене «Современника». Гафт дебютировал в кино в фильме «Убийство на улице Данте» в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах «Гараж», «Небеса Обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Мастер и Маргарита», «Притяжение» и многие другие.

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