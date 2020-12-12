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17:26 (мск), источник: РБК

Житель Франции выиграл в лотерею рекордную для Европы сумму

Житель Франции выиграл в международной лотерее EuroMillions рекордный джекпот — €200 млн. Об этом сообщили газеты Le Figaro и Le Parisien. Победитель угадал все пять чисел из 50 — 6, 9, 13, 24 и 41, а также два «счастливых звездных номера» — 3 и 12.

Источник: Reuters

Теперь у него есть 120 дней на то, чтобы подать заявку и забрать свой выигрыш. Ранее на это давалось 60 дней, но из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений срок был увеличен.

Победитель сможет выбрать, остаться ли анонимным или публично объявить о выигрыше. На полученные деньги он сможет купить себе два самолета Airbus A320, более 4 тыс. золотых слитков, 2430 ночей в самом дорогом гостиничном номере в мире (в Palms Casino Resort в Лас-Вегасе) или 12 гиперкаров Bugatti's The Black Car, подсчитала Le Parisien.

Счастливый билет
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До этого максимальный выигрыш в истории EuroMillions составлял €190 млн. В последний раз эту сумму удалось выиграть жителю Великобритании в ноябре 2019 года, пишет Le Figaro.

EuroMillions — это межнациональная лотерея, которая проходит в Великобритании, Франции, Испании, Австрии, Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Португалии и Швейцарии. Цена на билет начинается от €2,5.

В России рекордный выигрыш лотереи «Русское лото» — 1 млрд руб. — достался в прошлогодней предновогодней лотерее жительнице Подмосковья. Счастливый билет был куплен в подмосковном селе Юдино Одинцовского района за семь минут до закрытия киоска. Всего в предновогодней лотерее тогда участвовало более 53 тыс. билетов.

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