18:02 (мск), источник: РИА Новости
Названы самые частые осложнения COVID-19
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ученые назвали самые частые осложнения, связанные с COVID-19, их исследование опубликовано в журнале Canadian Medical Association Journal.
Специалисты изучили информацию о 70 288 амбулаторных и стационарных пациентах с коронавирусом из базы данных здравоохранения США в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Более половины всех пациентов госпитализировали, их них 5% попали в отделение интенсивной терапии.
Авторы работы определили заболевания, частота которых увеличилась после начала COVID-19. Исследователи выяснили, что после COVID-19 абсолютный риск возникновения пневмонии составил 27,6%, дыхательной недостаточности — 22,6%, почечной недостаточности — 11,8%, а также по 10,4% для сепсиса и системного воспаления.
Кроме того, ученые выявили связь коронавируса с рядом заболеваний легких и