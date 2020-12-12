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18:02 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые частые осложнения COVID-19

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ученые назвали самые частые осложнения, связанные с COVID-19, их исследование опубликовано в журнале Canadian Medical Association Journal.

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Источник: РИА Новости

Специалисты изучили информацию о 70 288 амбулаторных и стационарных пациентах с коронавирусом из базы данных здравоохранения США в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Более половины всех пациентов госпитализировали, их них 5% попали в отделение интенсивной терапии.

Авторы работы определили заболевания, частота которых увеличилась после начала COVID-19. Исследователи выяснили, что после COVID-19 абсолютный риск возникновения пневмонии составил 27,6%, дыхательной недостаточности — 22,6%, почечной недостаточности — 11,8%, а также по 10,4% для сепсиса и системного воспаления.

Кроме того, ученые выявили связь коронавируса с рядом заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы, такими как коллапс легкого, нарушения свертываемости крови и воспаление сердца, однако риск этих осложнений был не таким высоким.

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