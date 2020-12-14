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День в истории: 14 декабря
Покорение Южного полюса, день рождения Нострадамуса и другие памятные события этого дня.
14 декабря 1287 года на немецком, голландском и английском побережьях Северного моря
Шторм был вторым из двух «Великих штормов» 1287 года. Первый случился в феврале и нанес серьезный удар по Англии.
14 декабря 1503 года в городке Сен-Реми-де-Прованс в семье
Мальчика воспитывал прадед по матери Жан де
14 декабря 1893 года в Москве на Красной площади состоялось торжественное открытие Верхних торговых рядов, ставших впоследствии ГУМом. В XVIII веке на этом месте находились торговые лавки. Ко времени правления Екатерины II они сильно обветшали, и началось проектирование грандиозного торгового центра в стиле классицизма.
После пожара 1812 года торговые ряды снова перестроили, а в 1880-х затеяли масштабную реконструкцию. Так появилось знаменитое здание в псевдорусском стиле, которое является памятником архитектуры федерального значения и находится в федеральной собственности.
14 декабря 1911 года экспедиция норвежского
Выступив 20 октября 1911 года на четырех нартах, запряженных 52 собаками, 14 декабря команда Амундсена достигла Южного полюса, предварительно поднявшись на Полярное плато по чрезвычайно крутому Леднику Акселя Хейберга.
Скотт с изнуренной командой достиг Южного полюса 17 января 1912 года, но все британцы погибли на обратном пути.
14 декабря 2020 года исполняется 25 лет со дня вступления в силу Дейтонских соглашений — о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положивших конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине 1992−1995 гг.. Мирный договор был заключен на авиабазе США в Дейтоне, штат Огайо, в ноябре 1995 года тогдашними президентами Боснии, Сербии и Хорватии — тремя сторонами, участвовавшими в конфликте, унесшем жизни более 100 тыс. человек. Переговоры шли при участии пяти
Согласно договоренностям, Босния была разделена на два автономных региона («энтитета») —