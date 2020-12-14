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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 14 декабря

Покорение Южного полюса, день рождения Нострадамуса и другие памятные события этого дня.

Наводнение в день Святой Люсии

14 декабря 1287 года на немецком, голландском и английском побережьях Северного моря из-за штормового прилива произошло катастрофическое наводнение, жертвами которого стали от 50 до 80 тысяч человек. Множество деревень утонуло в воде, и многие местные жители вынуждены были переселиться в другие регионы.

Шторм был вторым из двух «Великих штормов» 1287 года. Первый случился в феврале и нанес серьезный удар по Англии.

Родился Нострадамус

14 декабря 1503 года в городке Сен-Реми-де-Прованс в семье евреев-сефардов родился будущий французский фармацевт и алхимик Нострадамус, знаменитый своими пророчествами. Отец Мишеля, Жом де Газоне, принял крещение и поменял фамилию на католическую — Нотрдам. Он работал нотариусом.

Мальчика воспитывал прадед по матери Жан де Сен-Реми, который обучил Мишеля латыни, греческому, ивриту, математике и астрологии. В 14-летнем возрасте юноша отправился учиться на врача, а позже увлекся фармацевтикой и алхимией. Свой первый астрологический альманах он опубликует в зрелом возрасте — в 52 года.

Новые Верхние торговые ряды. Открытка 1891-1908 гг.

Открытие Верхних торговых рядов в Москве

14 декабря 1893 года в Москве на Красной площади состоялось торжественное открытие Верхних торговых рядов, ставших впоследствии ГУМом. В XVIII веке на этом месте находились торговые лавки. Ко времени правления Екатерины II они сильно обветшали, и началось проектирование грандиозного торгового центра в стиле классицизма.

После пожара 1812 года торговые ряды снова перестроили, а в 1880-х затеяли масштабную реконструкцию. Так появилось знаменитое здание в псевдорусском стиле, которое является памятником архитектуры федерального значения и находится в федеральной собственности.

Покорение Южного полюса

14 декабря 1911 года экспедиция норвежского путешественника-исследователя Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса. Параллельно покорить полюс пытались британцы под руководством Роберта Скотта. Обе команды разместились в 650 км друг от друга. Скотт делал ставку на пони и механические снегоходы. Амундсен располагал командой из 9 человек и сотней ездовых собак.

Выступив 20 октября 1911 года на четырех нартах, запряженных 52 собаками, 14 декабря команда Амундсена достигла Южного полюса, предварительно поднявшись на Полярное плато по чрезвычайно крутому Леднику Акселя Хейберга.

Скотт с изнуренной командой достиг Южного полюса 17 января 1912 года, но все британцы погибли на обратном пути.

Церемония подписания парафированного в Дейтоне мирного соглашения по Боснии и Герцеговине. | Источник: РИА "Новости"

Дейтонские соглашения

14 декабря 2020 года исполняется 25 лет со дня вступления в силу Дейтонских соглашений — о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положивших конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине 1992−1995 гг.. Мирный договор был заключен на авиабазе США в Дейтоне, штат Огайо, в ноябре 1995 года тогдашними президентами Боснии, Сербии и Хорватии — тремя сторонами, участвовавшими в конфликте, унесшем жизни более 100 тыс. человек. Переговоры шли при участии пяти стран-гарантов — Соединенных Штатов, России, Германии, Франции и Великобритании.

Согласно договоренностям, Босния была разделена на два автономных региона («энтитета») — мусульманско-хорватскую Федерацию Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и населенную преимущественно сербами Республику Сербскую (около 49% территории). Статус столицы был сохранен за городом Сараево.

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