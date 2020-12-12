Roman Venus head unearthed in Chieti city square https://t.co/9Waa5v7ODV— 青柳? (@FBWM8888) December 12, 2020
18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во время реконструкции площади в Италии нашли голову Венеры
Это копия знаменитой греческой статуи.
В итальянском городе Кьети к востоку от Рима археологи обнаружили мраморную голову Венеры римской эпохи, сообщает ANSA.
Археологи сделали находку, когда исследовали центральную площадь города перед запланированной реконструкцией. По их словам, голова вырезана из драгоценного паросского мрамора, который добывали на греческом острове Парос в Эгейском море.
Находка датируется I веком нашей эры. Вероятно, это копия Крадущейся Венеры греческого скульптора Дойдалсаса, жившего в III веке до нашей эры.
Археологи также обнаружили остатки кирпичной и каменной кладки более позднего периода, ряд оснований столбов и остатки цистерны или большого подвала. Кроме того, были найдены руины ряда средневековых строений.
Анна Лысенко