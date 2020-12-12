Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 декабряДень Конституции, крупнейшая железнодорожная катастрофа во Франции и другие события этого дня
Фоторепортажи
26Скончался Валентин Гафт
12Ухань спустя год после начала пандемии
18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во время реконструкции площади в Италии нашли голову Венеры

Это копия знаменитой греческой статуи.

В итальянском городе Кьети к востоку от Рима археологи обнаружили мраморную голову Венеры римской эпохи, сообщает ANSA.

Читайте также
Во Франции обнаружили могилу легендарного канцлера

Археологи сделали находку, когда исследовали центральную площадь города перед запланированной реконструкцией. По их словам, голова вырезана из драгоценного паросского мрамора, который добывали на греческом острове Парос в Эгейском море.

Находка датируется I веком нашей эры. Вероятно, это копия Крадущейся Венеры греческого скульптора Дойдалсаса, жившего в III веке до нашей эры.

Археологи также обнаружили остатки кирпичной и каменной кладки более позднего периода, ряд оснований столбов и остатки цистерны или большого подвала. Кроме того, были найдены руины ряда средневековых строений.

Анна Лысенко

Гений и злодеи. Умер Валентин Гафт
В Ереване сообщили о новой атаке Азербайджана на юге Карабаха
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две минуты
Житель Франции выиграл в лотерею рекордную для Европы сумму
Губерниев пожевал перчатку в прямом эфире после провала сборной
У вымираний на Земле обнаружился «график»
ВОЗ сообщила о 100-процентном росте смертности от COVID в Европе
Горячие темы на Авто
Вот жеж ведь вопрос задали! Не знаю что ответить! Помогайте! 426
"Зависимость" от доллара. 280
У нас рынок или как? 221
Объявление --ночное 220
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Алсу показала своих детей неземной красоты
Нашли недооцененное предсказание Ванги о COVID
В октябре Мишустин меняет порядок выплаты пенсий
Великая королева Виктория: всё ли вы знаете о ней?
Леди
Главные женщины в жизни Валентина Гафта Актер скончался на 86 году жизни
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь