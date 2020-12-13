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00:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: власти Германии договорились о введении жесткого карантина

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Федеральные и региональные власти Германии договорились о введении в стране жесткого карантина — самое позднее с 16 декабря. Об этом сообщило в субботу интернет-издание Business Insider со ссылкой на результаты переговоров руководителей канцелярий главы правительства ФРГ и премьер-министров земель.

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Источник: AP 2020

По данным портала, офис Ангелы Меркель настаивает на том, чтобы новый локдаун был введен уже во вторник, 15 декабря. Окончательное решение об этом будет принято в воскресенье во время видеоконференции канцлера с премьер-министрами федеральных земель. Переговоры пройдут в формате видеоконференции и начнутся в 10:00 (12:00 мск).

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Как планируется, в частных домах и квартирах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств, причем максимум пяти людям. К детям младше 14 лет это правило не относится. В период с 24 по 26 декабря власти хотят разрешить встречаться максимум 10 людям, но речь должна идти лишь о родственниках.

Разногласия сохраняются между Ведомством канцлера и главами регионов по вопросу возможного закрытия школ и детских садов. Как пишет Business Insider, достигнута принципиальная договоренность о том, что до 10 января обучение в школах будет организовано по возможности только онлайн. Что касается работы детсадов, то офис Меркель хочет их закрытия как минимум до 10 января, земельные власти же настаивают на том, чтобы они оставались открытыми.

В ФРГ сейчас действует так называемый мягкий локдаун — по сравнению с первым карантином, который был весной, открыты детские сады и школы, торговые центры и непродовольственные магазины.

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло за последние сутки на 28 438. За 24 часа умерли 496 человек с инфекцией. За все время пандемии инфекция была выявлена у 1 300 516 жителей Германии, от осложнений умерли 21 466 пациентов.

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