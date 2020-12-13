Врач раскрыла влияющие на тяжесть простуды факторы

02:25 (мск), источник: Lenta.Ru
По ее словам, быстрее других простудой заражаются те, кто много нервничает. Специалист отметила, что стресс способствует большой выработке кортизола, который негативно влияет на способность организма защитить себя. При этом Колечникова подчеркнула, что люди с высоким уровнем стресса также болеют дольше остальных.
Помимо этого, среди факторов, влияющих на течение болезни, эксперт назвала генетическую предрасположенности и физическую активность. Она объяснила, что хорошая спортивная форма и регулярные упражнения могут снизить вероятность заражения простудой практически в 50 раз.
Специалист также добавила, что на восприимчивость к инфекциям непосредственно влияет иммунитет, который вырабатывается при встрече с возбудителями. Тем не менее она отметила, что есть стертые и атипичные формы простуды, при которых человек даже не может понять, что он болеет.
Ранее британский врач общей практики и телеведущая Сара Джарвис перечислила три простых способа избавиться от простуды, которые не подразумевают приема дорогостоящих лекарств. Так, по ее словам, первый способ — это спрей для горла, создающий защитный барьер от микробов.