04:42 (мск), источник: РИА Новости
Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Американская легенда
«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Чарли Прайд скончался сегодня утром, в субботу, 12 декабря 2020 года, в Далласе, штат Техас,
Прайд родился в 1934 году в городе Следж, штат Миссисипи, в бедной семье. После службы в армии он устроился на плавильный завод, где проработал до тех пор, пока его музыкальная карьера не пошла в гору.
Он стал первым афроамериканцем, добившимся серьезного успеха в жанре кантри, и первым афроамериканцем, вошедшим в Зал славы кантри. Среди наиболее знаменитых композиций Прайда, обладателя трех премий «Грэмми» — «Kiss an Angel Good Mornin'» и «Is Anybody Goin' to San Antone».