Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 13 декабряНанкинская резня, образование партии ЛДПР, арест Саддама Хусейна и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
12Ухань спустя год после начала пандемии
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
07:37 (мск), источник: Российская газета

За ненормированную работу могут начать платить

В ближайшее время начнется работа над вторым пакетом изменений в Трудовой кодекс. В нем будут отрегулированы нормы, касающиеся ненормированного рабочего дня и заключения срочных трудовых договоров. Об этом «Российской газете» рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Источник: Reuters

«Ненормированный рабочий день — это пробел в законе и мы сейчас будем готовить поправки, касающиеся этого аспекта», — пояснил Исаев. Он отметил, что многие работодатели идут на нарушения трудовых норм, считая, что, если они запишут в трудовом договоре, что сотрудник трудится ненормированно, то они имеют право привлекать его к работе когда захотят, в том числе в ночные часы, в выходные и праздники.

5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

«Но если мы посмотрим Трудовой кодекс, то там четко записано, что ненормированный рабочий день — это эпизодическое задействование работника за пределами рабочего времени. А не привлечение его к неурочному труду постоянно», — отмечает Исаев. Он добавляет, что особенно актуальным этот вопрос стал сейчас, когда миллионы россиян из-за пандемии коронавируса перешли на удаленную работу. И работодатели откровенно заставляют людей перерабатывать, заставляют выполнять задания даже в выходные. Мол, люди все равно дома сидят! Платить же дополнительно ничего не хотят.

Исаев напоминает, что с 1 января 2021 года между сотрудником на удаленке и его работодателями должен быть установлен график взаимодействия. Если работодатель выходит за рамки такого графика — это уже сверхурочная работа. И по закону полагается оплачивать это в повышенном размере.

Во время загрузки произошла ошибка.
 За ненормированную работу могут начать платить
Определен диапазон курса рубля, с которым он встретит 2021 год
МИД Казахстана вручил России ноту после высказывания депутата
СМИ: власти Германии договорились о введении жесткого карантина
Врач рассказала о возможных последствиях перенесенного COVID-19
У вымираний на Земле обнаружился «график»
«Спартак»: Команда столкнулась с актом проявления расизма
Минюст США запросил данные о работе Байдена-младшего на Украине
Gnezdo.ru
Помнишь добрую Жануарию? Что с ней стало (фото)
Самые красивые женщины по версии мужчин
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Расшифровано предсказание Ванги россиянам на 2021
Hi-Tech
Xiaomi Mi 11 случайно заметили на улице (фото) Первые «живые» снимки
Авто
Как водители выплачивают миллионы рублей за ДТП с трамваями Владельцы городского транспорта взыскивают с виновников ДТП внушительные суммы, суды встают на сторону пострадавших
Новости партнеров
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Анекдот про Вовочку от известной актрисы произвел фурор
Медведицу и медвежат окружила стая волков. Лесник решил помочь
Популярные темы на «Детях»
2020 - подведём итоги 178
Любовь нечаянно нагрянет 169
Что делать не знаю( 145
Мультиварка, как использовать? 76
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Двум категориям россиян откажут в доплате к пенсии
Самолет приземлился спустя 37 лет после взлета
Новиков описал жизнь Ефремова в тюрьме
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь