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08:50 (мск), источник: РИА Новости

На западе Японии обнаружили новый очаг птичьего гриппа

ТОКИО, 13 дек — РИА Новости. Вспышка птичьего гриппа с подозрением на высокую патогенность зафиксирована в японской префектуре Сига, сообщило агентство Киодо.

Это уже десятая префектура в Японии, где уничтожат птицу из-за птичьего гриппа. С начала ноября, когда были выявлены первые случаи, в Японии было уничтожено 2 миллиона кур, что стало максимальным количеством для одного сезона. До настоящего времени очаги птичьего гриппа обнаружены префектурах Кагава, Фукуока, Хёго, Миядзаки, Хиросима, Нара, Оита, Вакаяма и Окаяма.

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По данным агентства, накануне на ферме в населенном пункте Хигасиоми были обнаружены более 50 погибших кур. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп. Существуют подозрения о его высокой патогенности.

В хозяйстве будут уничтожены более 11 тысячи птиц. Введен карантин на перемещение кур и яиц в 3-километровой зоне вокруг фермы.

В префектуре Сига в радиусе 10 километров от фермы, где был выявлен вирус птичьего гриппа, находятся еще шесть птицеферм, там выращивают в общей сложности около 58 тысяч кур. В настоящее время сообщений об очагах птичьего гриппа на других фермах не поступало.

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