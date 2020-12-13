08:50 (мск), источник: РИА Новости
На западе Японии обнаружили новый очаг птичьего гриппа
ТОКИО, 13 дек — РИА Новости. Вспышка птичьего гриппа с подозрением на высокую патогенность зафиксирована в японской префектуре Сига, сообщило агентство Киодо.
Это уже десятая префектура в Японии, где уничтожат птицу
По данным агентства, накануне на ферме в населенном пункте Хигасиоми были обнаружены более 50 погибших кур. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп. Существуют подозрения о его высокой патогенности.
В хозяйстве будут уничтожены более 11 тысячи птиц. Введен карантин на перемещение кур и яиц в 3-километровой зоне вокруг фермы.
В префектуре Сига в радиусе 10 километров от фермы, где был выявлен вирус птичьего гриппа, находятся еще шесть птицеферм, там выращивают в общей сложности около 58 тысяч кур. В настоящее время сообщений об очагах птичьего гриппа на других фермах не поступало.