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11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи нашли «стену черепов» в Мехико

Она состоит из останков пленников и жертв ацтекскому богу.

Мексиканские археологи обнаружили в Мехико новый фрагмент цомпантли ацтеков — стены из черепов, которую посвящали богу войны.

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119 черепов, принадлежавших военнопленным или ритуальным жертвам, были уложены на конструкцию из деревянных шестов и прутьев, сообщает El Pais. Это восточный фрагмент башни черепов диаметром 4,7 метра, посвященной богу Уицилопочтли. Ей около 500 лет.

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Первый фрагмент цомпантли обнаружили пять лет назад. Два бельгийских бизнесмена собирались открыть в Мехико музей шоколада. Им пришлось отказаться от планов, так как во время строительства начали находить черепа. В общей сложности, включая новые открытия, в этом месте было найдено 603 черепа, в том числе три детских.

«Мы не можем определить, сколько из этих людей были воинами. Возможно, некоторые были пленниками, предназначенными для жертвенных церемоний. Но мы знаем, что все они были освящены, то есть превращены в дары для богов или даже в персонификации самих божеств», — отметил археолог Рауль Баррера Родригес из мексиканского Национального института антропологии и истории (INAH).

Анна Лысенко

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