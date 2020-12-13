12:11 (мск), источник: Life.ru
Кристина Асмус поразила поклонников сменой имиджа
Российская актриса продолжает удивлять своих подписчиков в «Инстаграме». На этот раз блондинка вдруг превратилась в брюнетку.
Всё началось с того, что артистка опубликовала свой портрет с нанесённой на волосы чёрной краской и испуганным лицом. Тогда пользователи решили, что это
—
Асмус также призналась, что впервые в жизни покрасила волосы — на жертву она пошла ради новой роли. «И это ещё не весь образ. Завтра выложу видео», добавила она.
Новый имидж звезды прокомментировала актриса Наталья Рудова: «А тебе очень круто!». Подписчики Кристины также высказали своё одобрение: «Тёмный цвет ещё круче подчёркивает голубые глаза! Очень красиво», «Ого! Как необычно в таком амплуа! Вам такой вариант тоже очень идет», «Кристина, Вас не узнать! Шикарный образ!».