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12:11 (мск), источник: Life.ru

Кристина Асмус поразила поклонников сменой имиджа

Российская актриса продолжает удивлять своих подписчиков в «Инстаграме». На этот раз блондинка вдруг превратилась в брюнетку.

Всё началось с того, что артистка опубликовала свой портрет с нанесённой на волосы чёрной краской и испуганным лицом. Тогда пользователи решили, что это какой-то розыгрыш. Однако позднее Асмус опубликовала другое фото, на котором облачилась в тёмную одежду — шляпку, майку и джинсы, продемонстрировав фанатам свои новые, абсолютно чёрные волосы.

— Как-то так! Кто там писал про розыгрыш? — обратилась она к подписчикам.

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Асмус также призналась, что впервые в жизни покрасила волосы — на жертву она пошла ради новой роли. «И это ещё не весь образ. Завтра выложу видео», добавила она.

Новый имидж звезды прокомментировала актриса Наталья Рудова: «А тебе очень круто!». Подписчики Кристины также высказали своё одобрение: «Тёмный цвет ещё круче подчёркивает голубые глаза! Очень красиво», «Ого! Как необычно в таком амплуа! Вам такой вариант тоже очень идет», «Кристина, Вас не узнать! Шикарный образ!».

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