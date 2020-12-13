Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов

Кроме того, данную информацию подтвердила РБК пресс-атташе музыкального коллектива Нонна Абрамова.
«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — отметила она.
Сапунов родился 20 октября 1956 года в Краснослободске. В 1982 году, после распада группы «Воскресение», он решил окончить музыкальное образование. После этого больше десяти лет играл в различных музыкальных группах.
В 1994 году в итоговый состав возрожденной группы «Воскресение» вошли Алексей Романов, Евгений Маргулис, Андрей Сапунов, Михаил Шевяков и Алексей Макаревич. В 2016 году Сапунов покинул коллектив.