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13:08 (мск), источник: Известия

Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов

Музыкант группы «Воскресение» Андрей Борисович Сапунов скончался сегодня в 9:00 в результате остановки сердца. Об этом 13 декабря сообщил осведомленный источник издания «БИЗНЕС Online».

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, данную информацию подтвердила РБК пресс-атташе музыкального коллектива Нонна Абрамова.

«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — отметила она.

Сапунов родился 20 октября 1956 года в Краснослободске. В 1982 году, после распада группы «Воскресение», он решил окончить музыкальное образование. После этого больше десяти лет играл в различных музыкальных группах.

В 1994 году в итоговый состав возрожденной группы «Воскресение» вошли Алексей Романов, Евгений Маргулис, Андрей Сапунов, Михаил Шевяков и Алексей Макаревич. В 2016 году Сапунов покинул коллектив.

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