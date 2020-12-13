14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полицейские в костюмах Санты и эльфа задержали автоугонщиков в США (фото)
И предотвратили несколько краж.
В калифорнийском городе Риверсайд двое полицейских в костюмах
Офицеры, переодетые в рождественские костюмы, дежурили около местного торгового центра, так как во время праздничных распродаж резко выросло число краж в магазинах. Операцию назвали «Вмешательство Санты».
Сперва полицейские задержали несколько человек на мелком воровстве, а затем предотвратили автоугон. Они остановили мужчин, которые собирались украсть со стоянки автомобиль Honda. Двоим преступникам удалось надеть наручники сразу, а третий угонщик сбежал, но его личность уже установили.
Анна Лысенко