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14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейские в костюмах Санты и эльфа задержали автоугонщиков в США (фото)

И предотвратили несколько краж.

В калифорнийском городе Риверсайд двое полицейских в костюмах Санта-Клауса и эльфа задержали автоугонщиков, сообщает местное управление полиции.

Офицеры, переодетые в рождественские костюмы, дежурили около местного торгового центра, так как во время праздничных распродаж резко выросло число краж в магазинах. Операцию назвали «Вмешательство Санты».

Сперва полицейские задержали несколько человек на мелком воровстве, а затем предотвратили автоугон. Они остановили мужчин, которые собирались украсть со стоянки автомобиль Honda. Двоим преступникам удалось надеть наручники сразу, а третий угонщик сбежал, но его личность уже установили.

Анна Лысенко

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