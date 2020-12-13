Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Италии зажгли самую большую в мире елку Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губбио
Фоторепортажи
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
12Автомобиль наехал на пешеходов в Германии
16:24 (мск), источник: Вести.Ru

Что такое пирамида правильного питания — мнение доктора Мясникова

В рубрике «Тайны еды» своей субботней программы Александр Мясников рассказал об основном в диетологии — пищевой пирамиде.

Источник: РИА "Новости"

По словам известного ведущего, важно не только то, что мы едим, важно обозначить себе верх дневной калорийности. «Если вы не лесоруб, не человек, занимающийся тяжелым физическим трудом, я советую вам ограничиваться 1500−1800 ккал в день. Этого вполне достаточно», — уверен врач.

45−60 процентов должно приходиться на углеводы. 20−30 процентов — на жиры.

«Тут маленькое примечание: имеется в виду суточная калорийность. Почему жиры столько занимают? Да, по объему они маленькие, но они же калорийные. В одной ложке подсолнечного масла чуть ли не 500 калорий, — объяснил известный телеведущий. — Те жиры, которые могут лежать на тарелке (к салу это не относится), допустим, кусок мяса — они не очень полезные. Те, которые текут — вот те полезные. Течет омега-6 и омега-3».

Новость
Как начать правильно питаться: 7 простых правил

Например, в куриной грудке есть и животный белок, и жиры разные — и мононенасыщенные, здесь есть даже углеводы. А творог содержит молочный жир, белок и углеводы. Соответственно, любой продукт так или иначе состоит из этих трех компонентов. Они так и называются — макроэлементами. Плюс еще есть четвертый макроэлемент — это клетчатка. Это то, что помогает макро- и микроэлементам всасываться правильно. Клетчатка — это дозатор пищи!

Доктор Мясников уверен, что нет вредных и полезных продуктов.

«Сало, шоколад, оливковое масло, селедка — все полезно! Но все может быть и вредным — мы же берем всякие колбасы, соль, сахар. Главное — образ питания!» — объяснил ведущий. Нужно придерживаться правильной пищевой пирамиды. Иногда можно съесть и тортик, и колбаску, и мед, и сало, а в остальное время есть здоровую пищу. «Ты должен оставаться голодным. Ты не должен встать из-за стола, как клоп насосавшийся. Тебе тогда ничего не захочется! Ты не сможешь ни ходить, ни двигаться, ни думать, ни общаться с любимыми, с друзьями! Это все пойдет только в жир, и ожиреет ваше сердце и печень — все, чего вы добились!» — уверен Александр Леонидович.

Ешьте овощи и фрукты. Откажитесь от любого хлеба, ведь в черном хлебе белой муки даже больше. Хлеб — это самый большой источник соли в нашем питании. Делайте упор на каши из цельных зерен. Покупайте кукурузную крупу, гречневую крупу, дикий рис. Обязательно ешьте рыбу, не забывайте про молочные продукты. Иногда — куриное мясо. Изредка позвольте себе шоколад, чеснок, орехи. Если нет противопоказаний — выпейте бокал красного вина.

«И на этом все! Вы перестанете ходить с переполненным желудком, вы перестанете отрыгивать, у вас прекратится изжога. При правильном питании мы здоровы, счастливы и подвижны, что самое главное. Но слово “подвижный” — это не просто слово. Это слово и дело!» — подвел итог ведущий программы «Доктор Мясников».

 Стало известно о новом виде мошенничества в супермаркетах
Жидкость для полоскания рта убивает корону за полминуты
В Киеве выразили протест из-за расширения Россией списка санкций
Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев
Путин потребовал быстро решить вопрос с ценами на продукты
Минобороны Азербайджана сообщило о КТО в Карабахе
Ученые назвали факторы человеческого успеха
«Краснодар» играет с «Локомотивом» (трансляция)
Hi-Tech
Xiaomi Mi 11 случайно заметили на улице (фото) Первые «живые» снимки
Кино
Ефремов заявил, что вряд ли сможет вернуться в кино после ДТП Артист написал письмо сыну погибшего по его вине Сергея Захарова
Новости партнеров
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Анекдот про Вовочку от известной актрисы произвел фурор
Медведицу и медвежат окружила стая волков. Лесник решил помочь
Дети
Сергей Шнуров станет отцом в третий раз Супруга музыканта беременна
Леди
Главные женщины в жизни Валентина Гафта Актер скончался на 86 году жизни
Новости партнеров
Парень спас тонувшую девочку. Придя в сознание, она не поверила глазам
Воры уговорили ребенка пустить их в дом. Это стало их последним делом
Парень спас тонущего медведя. Реакция зверя удивляет
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь