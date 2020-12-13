16:24 (мск), источник: Вести.Ru
Что такое пирамида правильного питания — мнение доктора Мясникова
В рубрике «Тайны еды» своей субботней программы Александр Мясников рассказал об основном в диетологии — пищевой пирамиде.
По словам известного ведущего, важно не только то, что мы едим, важно обозначить себе верх дневной калорийности. «Если вы не лесоруб, не человек, занимающийся тяжелым физическим трудом, я советую вам ограничиваться 1500−1800 ккал в день. Этого вполне достаточно», — уверен врач.
«Тут маленькое примечание: имеется в виду суточная калорийность. Почему жиры столько занимают? Да, по объему они маленькие, но они же калорийные. В одной ложке подсолнечного масла чуть ли не 500 калорий, — объяснил известный телеведущий. — Те жиры, которые могут лежать на тарелке (к салу это не относится), допустим, кусок мяса — они не очень полезные. Те, которые текут — вот те полезные. Течет омега-6 и омега-3».
Например, в куриной грудке есть и животный белок, и жиры разные — и мононенасыщенные, здесь есть даже углеводы. А творог содержит молочный жир, белок и углеводы. Соответственно, любой продукт так или иначе состоит из этих трех компонентов. Они так и называются — макроэлементами. Плюс еще есть четвертый макроэлемент — это клетчатка. Это то, что помогает макро- и микроэлементам всасываться правильно. Клетчатка — это дозатор пищи!
Доктор Мясников уверен, что нет вредных и полезных продуктов.
«Сало, шоколад, оливковое масло, селедка — все полезно! Но все может быть и вредным — мы же берем всякие колбасы, соль, сахар. Главное — образ питания!» — объяснил ведущий. Нужно придерживаться правильной пищевой пирамиды. Иногда можно съесть и тортик, и колбаску, и мед, и сало, а в остальное время есть здоровую пищу. «Ты должен оставаться голодным. Ты не должен встать
Ешьте овощи и фрукты. Откажитесь от любого хлеба, ведь в черном хлебе белой муки даже больше. Хлеб — это самый большой источник соли в нашем питании. Делайте упор на каши из цельных зерен. Покупайте кукурузную крупу, гречневую крупу, дикий рис. Обязательно ешьте рыбу, не забывайте про молочные продукты. Иногда — куриное мясо. Изредка позвольте себе шоколад, чеснок, орехи. Если нет противопоказаний — выпейте бокал красного вина.
«И на этом все! Вы перестанете ходить с переполненным желудком, вы перестанете отрыгивать, у вас прекратится изжога. При правильном питании мы здоровы, счастливы и подвижны, что самое главное. Но слово “подвижный” — это не просто слово. Это слово и дело!» — подвел итог ведущий программы «Доктор Мясников».