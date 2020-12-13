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16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали два фактора успеха

Они имеют математическое выражение.

Источник: AP 2020

Многие истории успеха начинались с череды неудач. Джоан Роулинг отказывали 12 раз, прежде чем она смогла опубликовать «Гарри Поттера», Генри Форд обанкротился, прежде чем создал автомобильную империю, Томас Эдисон и его коллеги протестировали тысячи материалов, прежде чем создать лампу с угольным волокном. Подобных примеров очень много.

Удача или стратегия?
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Исследователь Дашун Ван из Школы менеджмента им. Келлога в США и его коллеги разработали математическую модель, чтобы понять, почему этим людям удалось в конце концов добиться успеха, тогда как другие потерпели поражение.

Ученые вооружились американскими базами данных о заявках на гранты, стартапах и даже террористических актах за период с 1970 года. Они обнаружили два ключевых фактора, от которых зависит успех начинания.

Во-первых, говорят исследователи, люди, которые в конце концов добились успеха, в прошлом анализировали свои неудачи и извлекали из них уроки, меняя стратегию или совершенствуя продукт. В то же время «неудачники» просто повторяли свои действия снова и снова по намеченному сценарию.

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Но оказалось, что дело не только в анализе ошибок и совершенствовании. Математическая модель показала, что существует определенный переломный момент. Если способность человека опираться на свои предыдущие попытки превышает определенный порог, имеющий числовое выражение, он, скорее всего, в конце концов добьется успеха. Но если он хотя бы на волосок ниже этого порога, то обречен на неудачу за неудачей, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.

Этот второй фактор зависит от того, как быстро люди учатся на своих ошибках и сколько полезной информации извлекают из своих прошлых неудач. Недостаточно просто анализировать опыт, нужно делать это быстро и очень эффективно, объясняют исследователи.

Используя разработанную модель, ученые смогут успешно предсказывать успех или поражение человека, опираясь лишь на небольшой объем информации о его первоначальных попытках.

Анна Лысенко

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