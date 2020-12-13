22:06 (мск), источник: РБК
Разработчик вакцины AstraZeneca оценила комбинацию со «Спутником V»
Разработанная Оксфордским университетом совместно с
Об этом в «Шоу Эндрю Марра», которое выходит на
Отвечая на вопрос, будет ли британская вакцина высокоэффективна в сочетании с другими вакцинами, включая российскую, Гилберт сказала: «Да, безусловно, такая возможность есть. Мы уделяли внимание этому вопросу ранее, проводя посвященные вакцинам исследования».
По ее словам, эффект от связки вакцины AstraZeneca с другим однородным препаратом будет изучен в ходе сравнительно «небольшого исследования». Гилберт отметила, что не видит проблем в том, что вакцина «Спутник V» пока не зарегистрирована нигде, кроме России.
Кроме того, профессор заявила о том, что есть основания полагать, что вакцина AstraZeneca может предотвращать не только развитие тяжелых форм коронавируса, но и его бессимптомную передачу. «Но нам действительно нужно несколько вакцин. Всем странам нужно несколько вакцин. Миру нужно несколько вакцин. И нам нужны вакцины, изготовленные с использованием разных технологий, если это возможно», — сказала Гилберт.
Она пояснила, что это необходимо на фоне того, что многие производители могут столкнуться с нехваткой сырья и другими проблемами, что замедлит производство и последующие поставки.
В конце ноября создатели «Спутника V» предложили AstraZeneca совместные испытания препаратов. «Если они пойдут на новое клиническое испытание, мы предлагаем попробовать режим комбинирования вакцины AstraZeneca со “Спутником V”, чтобы повысить эффективность. Комбинированные вакцины могут стать важными для ревакцинации», — отметили создатели российского препарата.
В AstraZeneca согласились с этим предложением, и с 11 декабря компания начала клинические испытания комбинации собственной вакцины от коронавирусной инфекции с российским препаратом «Спутник V». Как заявили в компании, исследования разных режимов применения вакцин помогут создать более гибкие графики вакцинации и предоставят медикам широкий выбор подходов для профилактики коронавируса. Ожидается, что объединение британской и российской вакцин приведет к усилению иммунного ответа.