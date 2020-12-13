Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Кремле рассказали о здоровье Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полной чушью слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Фоторепортажи
18Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова
12Ухань спустя год после начала пандемии
22:06 (мск), источник: РБК

Разработчик вакцины AstraZeneca оценила комбинацию со «Спутником V»

Разработанная Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca вакцина против коронавируса COVID-19 может быть более эффективна в комбинации с другими препаратами, в том числе с российской вакциной «Спутник V».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
18:14 (мск)Захарова рассказала о летальных случаях от COVID-19 среди дипломатов
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

Об этом в «Шоу Эндрю Марра», которое выходит на Би-би-си, заявила профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, руководившая работой по созданию вакцины.

Отвечая на вопрос, будет ли британская вакцина высокоэффективна в сочетании с другими вакцинами, включая российскую, Гилберт сказала: «Да, безусловно, такая возможность есть. Мы уделяли внимание этому вопросу ранее, проводя посвященные вакцинам исследования».

Читайте также
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две минуты

По ее словам, эффект от связки вакцины AstraZeneca с другим однородным препаратом будет изучен в ходе сравнительно «небольшого исследования». Гилберт отметила, что не видит проблем в том, что вакцина «Спутник V» пока не зарегистрирована нигде, кроме России.

Кроме того, профессор заявила о том, что есть основания полагать, что вакцина AstraZeneca может предотвращать не только развитие тяжелых форм коронавируса, но и его бессимптомную передачу. «Но нам действительно нужно несколько вакцин. Всем странам нужно несколько вакцин. Миру нужно несколько вакцин. И нам нужны вакцины, изготовленные с использованием разных технологий, если это возможно», — сказала Гилберт.

Она пояснила, что это необходимо на фоне того, что многие производители могут столкнуться с нехваткой сырья и другими проблемами, что замедлит производство и последующие поставки.

Читайте также
Коронавирус: ученые выявили гены, от которых зависит тяжесть болезни

В конце ноября создатели «Спутника V» предложили AstraZeneca совместные испытания препаратов. «Если они пойдут на новое клиническое испытание, мы предлагаем попробовать режим комбинирования вакцины AstraZeneca со “Спутником V”, чтобы повысить эффективность. Комбинированные вакцины могут стать важными для ревакцинации», — отметили создатели российского препарата.

В AstraZeneca согласились с этим предложением, и с 11 декабря компания начала клинические испытания комбинации собственной вакцины от коронавирусной инфекции с российским препаратом «Спутник V». Как заявили в компании, исследования разных режимов применения вакцин помогут создать более гибкие графики вакцинации и предоставят медикам широкий выбор подходов для профилактики коронавируса. Ожидается, что объединение британской и российской вакцин приведет к усилению иммунного ответа.

 Times сообщила о второй попытке отравления Навального перед Берлином
Умер музыкант группы «Воскресение
Джонсон считает наиболее вероятным отказ от сделки с ЕС
Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев
Путин потребовал быстро решить вопрос с ценами на продукты
Пашинян заподозрил спецназ Турции в атаке в Карабахе
Доктор Мясников рассказал о пирамиде правильного питания
Летающий огнемет уничтожил осиные гнезда в Китае (видео)
В Кремле ответили на слухи о «президентском бункере»
Gnezdo.ru
Самые красивые женщины по версии мужчин
Звезды и их сыновья в одном возрасте (фото)
Бесподобно: шедевр, который запал зрителям в душу
Новый сериал по мотивам книг Дарьи Донцовой
Горячие темы на Авто
Вот жеж ведь вопрос задали! Не знаю что ответить! Помогайте! 427
"Зависимость" от доллара. 403
У нас рынок или как? 226
Вот жила пара геев. 207
Кино
Ефремов заявил, что вряд ли сможет вернуться в кино после ДТП Артист написал письмо сыну погибшего по его вине Сергея Захарова
Новости партнеров
Парень спас тонущего медведя. Реакция зверя удивляет
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Анекдот про Вовочку от известной актрисы произвел фурор
Медведицу и медвежат окружила стая волков. Лесник решил помочь
Популярные темы на «Детях»
Как спокойно реагировать на вечный : "я отдыхаю" у подростка? 580
почему 553
Забавные картинки 535
Ситуация 533
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Двум категориям россиян откажут в доплате к пенсии
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Новиков описал жизнь Ефремова в тюрьме
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь