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00:37 (мск), источник: РИА Новости

Ученые оценили эффективность разных масок для защиты от коронавируса

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Американские ученые провели исследование и выяснили, насколько эффективны разные типы масок для защиты от коронавируса. Об этом пишет Eurekalert.

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Источник: Агентство «Москва»

Выяснилось, что разные типы защитных средств кардинально отличаются друг от друга степенью эффективности.

Так, наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95 — 98%.

Лучшие результаты показывают медицинские изделия — в зависимости от типа фиксации процедурные маски обеспечивают от 38,5 до 80% защиты.

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Лучше всего поверх маски натянуть нейлоновый чулок (80% защиты) или закрепить ее с помощью канцелярских резинок (78%). При этом эффективность резко возрастает — с 38% до 60%, если максимально прижать изделие к лицу, скрепив ушные петли.

Неплохой результат показывают хирургические маски с завязками — 71,4% защиты.

Из бытовых масок самые эффективными оказались двухслойные нейлоновые маски: в зависимости от наличия нетканой вставки они обеспечивают от 74 до 79% защиты.

Хлопковые банданы показали более скромный результат — около 50%, маски из полиэстера — почти 40%, балаклавы из того же материала — 38%. Маски из нетканого полипропилена показали результат в 28,6%, а трехслойные хлопковые — всего 26,5%.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено около 70 миллионов человек, из которых почти 1,6 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

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