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01:05 (мск), источник: РИА Новости

В России вступили в силу новые правила оформления больничного

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Новые правила оформления больничного в России вступают в силу в понедельник — листок нетрудоспособности теперь можно оформлять в электронном виде, есть вариант получения больничного дистанционно, больничный по уходу за ребенком теперь не ограничивается по срокам.

Источник: РИА Новости

«Утвердить порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа, согласно приложению», — говорится в приказе Минздрава, зарегистрированном 14 сентября 2020 года.

С понедельника у россиян появляется возможность оформления электронного листка нетрудоспособности наряду с бумажным носителем.

Бумажный вариант больничного медучреждение сможет оформить по предъявлению документа, удостоверяющего личность, для электронного потребуется еще и СНИЛС.

Кроме того, теперь больничный лист по уходу за больным ребенком не будет ограничиваться по срокам, но будут ограничения на оплачиваемый период — не более 15 дней. Если больничный по уходу за ребенком будет оформлен в электронном виде, то достаточно будет одного при болезни трех детей, если оформлять бумажный листок нетрудоспособности, то на двух детей оформят один, а на третьего ребенка — второй.

Помимо этого, если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой член семьи сможет взять больничный в случае болезни второго ребенка.

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В новом порядке оформления листков нетрудоспособности добавляются новые случаи получения больничного по беременности и родам — если беременность многоплодная и роды на 22−28-й неделе, длительность больничного составит 194 дня. Предусмотрен также больничный на все время нетрудоспособности при рождении мертвого ребенка или живого, но не прожившего 168 часов.

По новым правилам, при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, оформлять листки нетрудоспособности можно будет дистанционно, с помощью телемедицинских консультаций.

Помимо этого, выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача, и зубные врачи, а вот врачи подразделений скорой помощи выписывать листки нетрудоспособности не могут.

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