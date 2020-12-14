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03:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер автор шпионских романов Джон ле Карре

Британский автор детективов Джон ле Карре умер в возрасте 89 лет, сообщило литературное агентство Curtis Brown, которое представляло его интересы. Он умер от пневмонии. Джон ле Карре известен романами «Шпион, выйди вон!», «Русский дом» и другими.

Источник: AFP 2020

«Дэвид Корнуэлл, известный миру как Джон ле Карре, ушел из жизни в субботу, 12 декабря 2020 года, в Корнуолле после непродолжительной болезни, не связанной с COVID-19. Он, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо власть предержащих в последующие годы», — говорится в заявлении Curtis Brown.

Пневмония указана причиной смерти в заявлении семьи писателя, передает AFP.

Джон ле Карре родился в Англии в 1931 году. Работал на контрразведку MI6.

Написал 25 книг. Многие из них получили экранизацию. Из последних фильмов — «Такой же предатель, как мы» (2016), «Самый опасный человек» (2014) и «Шпион, выйди вон!» (2011).

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