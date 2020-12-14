Умер автор шпионских романов Джон ле Карре

«Дэвид Корнуэлл, известный миру как Джон ле Карре, ушел из жизни в субботу, 12 декабря 2020 года, в Корнуолле после непродолжительной болезни, не связанной с COVID-19. Он, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо власть предержащих в последующие годы», — говорится в заявлении Curtis Brown.
Пневмония указана причиной смерти в заявлении семьи писателя, передает AFP.
Джон ле Карре родился в Англии в 1931 году. Работал на контрразведку MI6.
Написал 25 книг. Многие из них получили экранизацию. Из последних фильмов — «Такой же предатель, как мы» (2016), «Самый опасный человек» (2014) и «Шпион, выйди вон!» (2011).