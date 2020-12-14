Власти Сингапура разрешили проводить тест на коронавирус по образцу слюны

Как ожидается, с начала будущего года в ряде больниц, а также в аэропорту Чанги будут развернуты соответствующие лаборатории.
Разработчики из государственного Агентства развития науки, технологий, исследований и диагностики также уточнили, что «результат ПЦР-тестов будет получен в течение часа, сейчас на это уходит не менее двух с половиной часов».
Кроме того, представители ведомства рассчитывают, что это поможет расширить масштабы тестирования населения.
До недавнего времени сдать тест на коронавирус можно было в Сингапуре только по направлению врача или же после получения предписания Минздрава при въезде или выезде из страны. Но с 1 декабря власти разрешили жителям свободно посещать аккредитованные медицинские учреждения для сдачи тестов.
С момента начала пандемии в республике было зафиксировано более 58,2 тыс. случаев коронавируса, 29 человек умерли.
За последние два месяца в обществе было отмечено около 10 случаев передачи вируса, на сегодняшний день в больницах остается 21 пациент.