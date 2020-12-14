09:19 (мск), источник: Daily Storm
Познер объяснил свои слова о комплексе неполноценности россиян
Журналист призвал не ставить себя ниже или выше иностранцев.
Русские одновременно считают себя великими и снисходительно относятся к соотечественникам,
«Ведь в других странах — во Франции, в Америке, в Англии — иностранец и иностранец. Здесь же очередь надо уступить иностранцу — товарищи, пропустите — и так далее. А с другой стороны — “Да мы же лучшие”. И вот это сочетание я и называю “комплексом неполноценности”, который приводит к самым разным проявлениям — к национализму, к шовинизму», — рассказал Познер в интервью ТАСС.
По словам телеведущего, он не встречал такого отношения к соотечественникам среди других народов. «Я знаю немало русских людей, которые говорят: “Вот в прошлом году я отдыхал
Этого явления нет среди эмигрантов, которые покинули Россию в начале XX века, и у досоветского поколения, отметил Познер. «И этот круг людей, их дети мне знакомы. И они все обожают Россию и русское. И у них нет этого снисходительного отношения», — уточнил он.
Познер посоветовал русским людям относиться к себе и своим соотечественникам с уважением, но не презирать другие народы. «Почему вы так снисходительно относитесь к своему собственному народу? Я это имею в виду, когда я говорю о “комплексе неполноценности”. На мой взгляд, подчеркивать то, что мы другие, — вот они, а вот это мы — это играть на ложном понимании своего места в мире», — заключил он.
Ранее Познер назвал неграмотными и страдающими от комплекса неполноценности россиян, которые c пренебрежением высказываются о демократии. По его мнению, подавляющее большинство граждан РФ будут выступать за основные права человека, которые являются частью демократического строя, даже если часть из них будет негативно относиться к демократии.